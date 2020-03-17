提高工作本领 实现“双胜利”

在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上，习近平总书记要求领导干部“提高工作本领”，对领导干部提高治理能力和专业能力提出明确要求。领导干部不断加强学习、增强本领，才能为抗击疫情取得决定性胜利提供有力支撑。

“行源于心，力源于志”。党员干部在理论上清醒，立场才会坚定；认清形势发展，决策才能精准。疫情发生以来，习近平总书记对疫情防控工作作出一系列重要讲话、重要指示，为领导干部开展疫情防控工作指明了方向、提供了遵循。将这些重要讲话、重要指示精神学深悟透、融会贯通，就能更好地指导疫情防控的实践。信心是战胜困难的一剂良药，党员干部坚定信心、扎实工作，当好人民群众的贴心人和主心骨，就能增强人民群众战胜困难的决心和信心。

疫情防控是一项系统工程。习近平总书记强调，“疫情防控不只是医药卫生问题，而是全方位的工作，是总体战，各项工作都要为打赢疫情防控阻击战提供支持”。在抗疫大局下，各级领导干部更需要树立全局视野、长远眼光和系统思维，切实提高综合统筹能力、驾驭复杂局面和应对风险的能力，妥善解决各项突发事件、调解各类矛盾、合理安排防疫各项资源，突破重点、带动全局。对于领导干部而言，疫情发生后，如何在较短时间内整合力量、全力抗击疫情，这是很大的挑战；在疫情形势趋缓后，如何统筹疫情防控和复工复产，这也是很大的挑战。切实提高“弹钢琴”能力，统筹推进疫情防控和经济社会发展，做到“两手抓”，才能实现“双胜利”。

当前，党和国家各方面工作越来越专业化、专门化、精细化，对于疫情防控来说，更是如此。领导干部提高干事创业、解决问题的本领，既要着力增强综合能力和驾驭能力，也要学习掌握自己分管领域的专业知识，使自己成为“内行”。专业知识越扎实，对本职工作的政策业务越熟悉，解决问题的能力就越强。各级领导干部加快知识更新、加强实践锻炼，使专业素养和工作能力跟上时代节拍、跟上疫情防控的需要，避免少知而迷、无知而乱，才能成为做好各项工作的行家里手。

沧海横流，方显英雄本色。疫情防控是一场保卫人民群众生命安全和身体健康的严峻斗争。在这样的重大考验面前，各级领导干部只有切实提高工作本领，才能把每一项工作、每一个环节都做到位，在这场检验初心使命、体现责任担当的大考中交出合格答卷。

（作者为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经开区副主任、副区长）

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 05 版）