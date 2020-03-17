推动产业链各环节协同复工复产

复工就是稳就业，复产就是稳经济。有力有序推动复工复产是统筹做好疫情防控和经济社会发展工作的紧迫任务，也是对冲疫情影响的重要着力点。当前，全国上下都在落实疫情防控和安全生产措施的前提下，想方设法、尽快恢复正常经济社会秩序，成效显著。

复工复产的标准如何判断？效果怎么保证？在江西，全省规上企业、在建省大中型项目、重点商贸企业、重点农业企业复工率都在九成以上，有的甚至接近100%。江西省进一步提出“复工率并不完全等于产能恢复率，不等于达产率”的发展考量。换句话说，推动企业复工复产不仅要提高复工率，还须着重提升产能恢复率、达产率，才能把党中央的决策部署落实到位，一手抓疫情防控，一手抓经济发展，把疫情影响降到最低，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。

在实际的生产生活中，产业链环环相扣，复工复产也要形成闭环。一个环节阻滞，上下游企业都无法运转。前不久，江西省政协分赴抚州、新余、德安等10个高新技术产业开发区调研，发现一些上下游企业复工进度不一，产业链未能形成复工闭环，不少企业不同程度存在原材料供应不足、产品销售受阻等困难，“无米下锅”的情况导致企业难以全面复工复产。与此同时，物流通道缺乏统筹管理，各地限制要求不一，导致物流不畅甚至受阻，运输成本上升推高了企业成本，最终影响到企业的生产运营。此外，有的地方务工人员因为强制居家隔离无法到岗，有的返岗者出门、进城需两次隔离，过关检查手续繁杂等等。这些制约“两手抓”“两不误”落实的短板，既影响了企业的复工率，更影响了企业的产能恢复率。

从发展规律上说，推动企业复工复产是一项系统工程，需要在复工率上下功夫，也要在产能恢复率上多努力。只有区域之间加强上下游产销对接，才能推动产业链各环节协同复工复产。这就意味着，既要统筹推进工业、农业、服务业复工复产，加快推进规上工业、骨干企业、重点项目、物流运输、生活必需品企业应复尽复，支持各类农业和服务业企业应开尽开，也要打通人流、物流堵点，放开货运物流限制，确保员工回得来、原料供得上、产品出得去，有序推动复工复产，使人流、物流、资金流有序运转起来，畅通经济社会循环。

从治理能力来看，推动企业复工复产是对一些单位（部门）和企业能力的大考。这就要求我们严格落实分区分级精准防控策略，加大企业帮扶力度，优化政务服务，及时协调解决复工复产中遇到的用工、用材、融资、生活配套等实际问题，帮助企业渡过难关。有序组织务工人员跨区返岗，保障已复工和准备复工企业日常防护物资需求，适时调整、坚决纠正影响复工复产的不合理规定，既不能对不同地区采取“一刀切”的做法、阻碍经济社会秩序恢复，又不能不当放松防控、导致前功尽弃。

复工复产关系到民生保障和社会稳定，关系到实现全年经济社会发展目标任务。只要变压力为动力、善于化危为机，有序恢复生产生活秩序，我们就一定能夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标任务的“双胜利”。

（作者为本报江西分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 05 版）