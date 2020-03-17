保持战斗状态 赢得全面胜利

人民的健康卫士须臾不能麻痹大意、掉以轻心，必须审时度势、头脑清醒，始终保持战斗的状态、冲锋的姿态，为早日夺取疫情防控斗争全面胜利再立新功

新冠肺炎疫情发生以来，军队卫勤力量在习近平主席的亲自指挥下，始终冲锋在第一线，战斗在最前沿，充分展现了人民军队忠于党、忠于人民的政治本色和敢打硬仗、善打硬仗的优良作风。当前，经过全国上下艰苦努力，疫情防控形势持续向好发展，但疫情形势依然严峻复杂。人民的健康卫士须臾不能麻痹大意、掉以轻心，必须审时度势、头脑清醒，始终保持战斗的状态、冲锋的姿态，为早日夺取疫情防控斗争全面胜利再立新功。

思想上要高度警惕。习近平主席强调，要坚定必胜信念，咬紧牙关，继续毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，不获全胜决不轻言成功。疫情防控是一场阻击战，也是一场拉锯战，考验着我们的意志，也需要我们带头贯彻落实习近平主席指示要求，始终绷紧弦、吃住劲，越是关键时刻、紧要关头，越要发扬将战疫进行到底的精神，始终保持初战时的劲头和士气，疫情不灭，冲锋不止，越是艰险越向前。

行动上要毫不松懈。现在，尽管国内疫情逐渐好转，但全球疫情风险却持续升级，输入型感染压力不断加大。面对病毒这个异常凶险、狡猾的“敌人”，必须立足最复杂最困难的情况，把疫情看得更严峻一些，把风险研判得更周全一些，坚定地把责任使命扛在肩上，统筹运用学科、技术、人才资源，在疫情防控中充分发挥体系作战优势；跟踪基础研究动态，催生和加速疫情应急科研和成果转化，为疫情防控提供科技支撑；以“咬定青山不放松”的韧劲和“不破楼兰终不还”的拼劲，坚决防止疫情卷土重来。同时，还要把纪律规矩挺在前面，各项工作主动接受监督监察，越是紧急情况，越要严格依法依规办理。

策略上要决不轻视。防控工作积极向好，确诊数量少了，但应急准备不可少；患者症状轻了，但救治任务不能轻；疫区范围缩小了，但传播风险不会小，稍有不慎就可能死灰复燃，甚至前功尽弃。危难时刻显英雄本色，大事难事看使命担当，要坚持关口前移，关键岗位保持精锐力量，首战即用强兵、出重拳，多学科力量早用，新式救治“武器”早上，远程会诊和手术系统全天候支援，有效提升治愈率，降低病亡率。同时，统筹安排资源，组织专业人员前置到基层营区开展巡诊和防控指导，并结合爱国卫生运动开展全面消毒防疫，从源头上确保防区平安、自身平安。

作风上要英勇顽强。人民军医为人民，关键时刻勇于为捍卫人民利益牺牲一切。我军卫勤系统有着敢打硬仗、攻坚克难的光荣传统。胜利不会从天而降，面对这场只能赢、不能输的硬仗，我们必须弘扬优良传统，牢固树立“抗疫就是真打仗、打硬仗”的意识，不断砥砺连续作战的精神意志。不管是闻令出征，还是待命出征，无论是在救治一线与病毒短兵相接，还是在监测点位对营区严防死守，都要把住每一道关口，守好每一块阵地，救下每一个病人，在最危险的地方坚守，在最需要的时刻冲锋，真正豁得出、顶得上、打得赢，用生命践行使命、用使命守护生命，决不辜负党和人民的重托。

——解放军总医院院长任国荃日前表示

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 05 版）