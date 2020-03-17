两种情况入境进京人员可居家观察

新华社北京3月16日电 在16日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市委组织部副部长张革介绍，境外疫情扩散蔓延呈现加速态势，境外输入已经成为北京市疫情防控的主要风险。为了有效防止家庭聚集性感染，从3月16日零时起，所有入境进京人员，均应转送至集中观察点进行14天集中观察。有特殊情况的，经严格评估，可进行居家观察。

张革介绍，特殊情况主要包括两种：一是对70周岁以上的老年人、未成年人、孕产妇、患有基础性疾病等原因不适宜集中隔离观察的，二是有单独住所且住所内没有其他同住人员的，可以申请居家观察。回京人员在入境前，本人或家人应主动与居住地社区联系，报告是否具备居家观察条件，申请进行居家观察。社区工作人员和卫生专业人员查证核实后，符合条件的同意居家观察。

在居家观察期间的管理服务方面。相关部门将组建管理服务小组，并要求居家观察人员签订居家观察告知书。此外，居家观察人员需要陪护的，允许1名陪护人照看，陪护人与居家观察人员均不能出家门，居家期间均应佩戴口罩，分住不同房间，减少不必要的接触。

此外，居家观察期间出现拒绝接受医学监测、隐瞒谎报病情、擅自外出等情形的，立即转送至集中观察点进行集中观察，费用自理，引起疫情传播或者造成传播风险的，要依法追究相应的法律责任。

据悉，从京外其他口岸入境的进京人员，也适用于该政策。

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北京小汤山医院启用 设千余张床位

记者16日从北京市疫情防控领导小组获悉，为做好境外输入人员疫情防控工作，3月16日起，启用北京小汤山医院。医院设床位1000余张，将主要用于境外来（返）京人员中需筛查人员、疑似病例及轻型、普通型确诊患者的筛查和治疗。

据悉，医院主要负责对北京海关检疫后有风险人员进行进一步医学筛查。对确诊病例或疑似病例将进行收治，对筛查后未发现异常的旅客将由目的地省份以安全方式转运至当地，京内旅客则由各区负责接回，并实施14天集中隔离医学观察。新华