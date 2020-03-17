复工近九成 北京再出硬招助力

针对疫情防控期间企业复工复产遇到的实际困难，3月16日，北京市发改委会同市商务局、市经信局、市财政局、市人力社保局、市金融监管局等25个部门，研究制定了《关于全力做好疫情防控工作保障企业有序复工复产的若干措施》（以下简称《措施》），从“食、住、用、行”4个方面提出10条举措，进一步提高复工复产的整体效益和水平。

在同日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市发改委副主任林恩全透露，截至目前，16区和经济技术开发区共报告规上工业企业2281家，已复工2028家，复工率达到88.9%、到岗率67.6%；全市4386栋商务楼宇，已复工4050栋，复工率达到92.3%、到岗率38.1%。

“在文件发布之前，部分措施就已经开始实施了。”谈及当日出台的10条措施，林恩全表示。

具体来看，《措施》首先强调要严格落实防疫安全要求，防范聚集性传播风险，督促企业制定疫情防控工作方案和应急预案，履行企业防疫主体责任，实行街道和楼宇物业“双楼长”制，核定企业每日上班人员上限，提倡错时上班、轮流到岗、居家办公等灵活办公方式。

在服务好企业基本用餐需求方面，首都之窗公布并更新本市具有“点对点”配送能力的食材供应配送企业、蔬菜直通车企业名单，为企业提供常规配送或应急采购服务。分批推荐公布提供餐品外送服务的餐饮门店和具备资质的集体用餐配送企业名单，帮助企业精准对接餐饮服务单位。

物流出行方面。允许和规范快递、外卖人员进入社区（村）利用无接触配送设施进行配送。指导快递、外卖企业相对固定各社区（村）配送人员，向社区（村）报备并办理出入手续。

在帮助企业解决员工临时住宿问题上，《措施》鼓励市管企业全资、控股的经济型酒店以优惠价格为外地务工人员提供临时住宿服务，将内部培训中心作为集中医学观察点，市财政给予适度奖励。各区利用辖区内已经具备交用条件、尚未分配入住的整建制公租房（安置房），以低租金、短租期的方式为驻区企业提供临时宿舍、周转住房和集中医学观察点。

“10条政策措施既考虑了为重点企业提供精准服务，又突出通过搭建平台、信息共享的机制解决共性问题，既强调发挥政府兜底保障作用，又注重发挥企业和市场的作用。”林恩全说。

此外，《措施》突出科技创新支撑。比如，使用“北京健康宝”每天检查员工与防疫相关健康状况，推动网络办公服务商为中小微企业提供疫情期间临时优惠服务，支持孵化器、创业基地等各类载体购买云服务、协同办公软件，免费或低成本提供给入驻企业，鼓励企业采取网络办公。

值得一提的是，《措施》与2月3日发布的《关于进一步支持打好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战若干措施》、2月5日发布的《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响促进中小微企业持续健康发展的若干措施》形成促进复工复产的政策“组合拳”。林恩全提到，后续北京还将根据疫情防控和经济社会发展实际需要，继续完善政策体系。（记者 陶凤 汤艺甜）