“外防输入”已成我国疫情防控重中之重

3月16日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。会议透露，我国3月15日新增确诊病例16例，其中12例为境外输入病例，“外防输入”已经成为当前我国疫情防控的重中之重。而同日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会，通报了携全家自美国来京的确诊女子黎某被立案侦查的相关情况。根据海关最新印发的文件，逃避海关检疫将以“妨害国境卫生检疫罪”定罪处罚。

逃避海关检疫将定罪

3月16日，最高法、最高检、公安部、司法部、海关总署联合印发了《关于进一步加强国境卫生检疫工作 依法惩治妨害国境卫生检疫违法犯罪的意见》（以下简称《意见》），在当天下午的国务院联防联控机制新闻发布会上，海关总署政策法规司司长王军表示，“目前国内疫情防控形势持续向好，但是境外疫情却在加速扩散，‘外防输入’已经成为当前我国疫情防控的重中之重”。

王军表示，《意见》结合国境卫生检疫执法实践，梳理出6类可能定罪入刑的妨害国境卫生检疫行为，包括拒绝执行健康申报、体温监测、医学巡查、流行病学调查等卫生检疫措施，采取不如实填报健康申明卡等方式隐瞒疫情，以及出入境交通工具负责人拒绝接受海关卫生检疫或者故意隐瞒疫情等。上述行为都属于违法情节较为严重，对公共卫生安全危害性较大的行为。其中最为典型的就是拒绝执行健康申报、体温监测或者不如实填报健康申明卡。

王军表示，本次疫情发生以后，海关全面启动了健康申报制度，对于海关及时掌握出入境人员的相关信息、精准识别高风险人员具有关键作用。但是，一些入境人员怀着侥幸心理，采取各种手段拒绝申报，或者不如实申报健康状况，不配合体温监测；还有一些入境人员明知自己已经出现了发热、干咳等染疫的症状，或者曾经去过疫情严重的地区，却故意隐瞒发病情况、境外旅行史等。甚至有人采取吃退烧药等方式降低体温，掩盖发热症状，在海关卫生检疫环节蒙混过关，入境以后被确诊为新冠肺炎，导致与其密切接触的人员被感染或者被隔离观察，给公共卫生安全造成重大风险。结合刚刚出台的《意见》，上述行为就可以依照《刑法》第332条的规定，以“妨害国境卫生检疫罪”定罪处罚。

自美来京的黎某被立案侦查

3月16日，在北京市召开的新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏通报了一起瞒报疫情由境外入境案件的调查情况。潘绪宏介绍，3月13日，本市报告一例从美国输入的确诊病例黎某（女，37岁），长期定居美国马萨诸塞州。

3月14日、15日，市疾控中心和中国国际航空公司在北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上通报，黎某在美期间已出现发热、咳嗽等症状，并多次在当地就诊。在美国登机时，曾服用退烧药。登机后，未如实向乘务人员提供个人健康状况，及丈夫、儿子等同行人员情况，给同机人员造成传染风险。

据潘绪宏介绍，接相关线索后，北京警方迅速开展调查取证，经初步工作，顺义公安分局以涉嫌妨害传染病防治罪，已对黎某立案侦查。目前，黎某正在定点医院接受治疗，其丈夫、儿子接受隔离观察。

对于入境进京人员的管控措施，北京市社区防控组副组长、市委组织部副部长张革介绍称，当前，境外疫情扩散蔓延呈现加速态势，境外输入已经成为本市疫情防控的主要风险。为了有效防止家庭聚集性感染，3月15日本市已经明确, 从3月16日0时起，所有入境进京人员，均应转送至集中观察点进行14天集中观察。有特殊情况的，经严格评估，可进行居家观察。

登机起飞入境提前知

在国务院联防联控机制召开的新闻发布会上，国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛介绍，为了及时有效地防范境外疫情的输入风险，国家移民管理局通过业已建立的联防联控机制，及时主动地将掌握的人员出入境信息向海关检疫等相关部门和地方政府部门、主管机构进行推送，做到“三提前”“三共享”。

刘海涛介绍，所谓“三提前”，就是登机提前知、起飞提前知、入境提前知。具体地讲，就是在入境人员在境外办理值机时、在航班起飞以后、在航班落地入境之前这三个主要的环节，提前掌握国际航班载运入境人员的信息。在航班落地入境前，将排查出的结果及时通报给口岸的海关检疫部门，为对入境人员进行全面检测、重点关注和处置提供超前和全面的信息支持。

“三共享”主要是国家移民管理局每天将掌握的和排查出来的信息通过三个渠道与有关部门进行共享。包括将全国口岸的入境人员的信息及时通报给各地疫情联防联控机制，共向海关、卫生部门推送入境人员信息110万条；全国的边检机关对每一名入境人员逐一、认真开展入境的边防检查和询问，认真查验护照证件，共发现在境外疫情严重国家和地区有旅行史的入境人员6.7万余人次，及时通报入境地的海关部门进行重点检疫；国家移民管理局对联防联控机制提供的新冠肺炎新增确诊人员和高度疑似人员的信息，在入境人员数据库当中进行排查筛查，排查出密切接触者的信息，共向全国各地的联防联控机制推送此类信息21万余条。（记者 陶凤 吕银玲 汤艺甜）