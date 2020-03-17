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北京疾控部门提示发病者应暂停回国

2020年03月17日08:21 来源：中国青年报

　　本报北京3月16日电（中青报·中青网记者 刘世昕）今天，北京市公安局新闻发言人潘绪宏通报说，3月13日，北京确诊一名由美国入境进京的新冠肺炎患者，由于其隐瞒相关病史，北京市公安局顺义分局以涉嫌妨害传染病防治罪对其立案侦查。

　　39岁的黎某长期居住在美国，3月初已经有发热、咳嗽等症状，因不满美国的治疗条件，近期与丈夫、孩子一同乘机从美国抵京。在乘机前，黎某为掩盖发热症状，曾服用退烧药，也未向乘务员如实报告其患病及丈夫、儿子同行等情况，给同机人员造成传染风险。

　　事实上，近期已经发生多起发病后仍长途乘机返京的案例，昨天新增的4例境外入京确诊新冠肺炎病例，乘机时均有发热症状。

　　据北京市疾控中心副主任庞星火介绍，这4名确诊病例的相关情况为，40岁的蔡某某自述3月7日出现发热、咽痛等症状，服用退热药后，从意大利辗转于3月14日抵京后被确诊；陈某3月11日抵京时，机场海关测量体温为39℃；居住在西班牙的吴某某发热后从巴塞罗那返京，3月15日抵京时机场海关测量体温超过38℃；居住在西班牙的夏某某3月13日由西班牙马德里抵京时体温异常。4名患者造成148名旅客成为密切接触者，增加了同行人员感染风险。

　　庞星火建议境外人员，如出现发热、咳嗽等症状，应及时在当地就诊，或采取居家隔离观察，暂停回国旅程安排，避免长途旅行导致的他人感染风险。同时，严禁隐瞒发热等病情者入境，入境者还要如实填写健康申明卡，出关时配合海关进行健康检疫。

　　截至3月15日，北京市累计报告31例新冠肺炎境外输入确诊病例，涉及意大利、西班牙、伊朗、美国、英国、泰国6个国家，其中27例在入境时有发热和呼吸道症状。

(责编：许晓华、崔元苑)


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