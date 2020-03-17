热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

筛查救治境外来京新冠肺炎患者 北京启用小汤山定点医院

2020年03月17日08:19 来源：中国青年报

　　北京市疫情防控领导小组决定，从3月16日起启用小汤山医院，主要用于境外来（返）京人员中有风险人员的医学筛查，新冠肺炎疑似病例及轻型、普通型确诊患者的治疗。

　　17年前，小汤山医院曾经在SARS疫情防控中发挥了重要作用；17年后，小汤山医院再次承担疫情防控任务，助力打赢疫情防控阻击战。小汤山医院设床位1000余张，确诊病例或疑似病例将被收进医院进行治疗。筛查后未发现异常的旅客将由其目的地省份，以安全适宜方式送回当地，京内旅客由所在各区接回，实施14天集中隔离医学观察，实现闭环运行和管理。

　　小汤山医院扩建区域的病房设施、实验室检测、影像检查、消毒防护、污水处理、消防安全等所有设施均已验收合格，严格按照卫生防疫标准，完成了院内区域所有通道硬隔离，并设置单独出入口，实现各病区安全独立运行。目前，北京市已从市属医院中选派了数百名医护人员，专业涵盖呼吸、感染、重症、急诊、儿科、中医、检验、放射、药剂等，已完成系统的业务及防护培训。小汤山医院已与其他北京市级新冠肺炎收治定点医院形成远程会诊机制，促进医疗协同，分享经验。（中青报·中青网记者 刘世昕）

(责编：许晓华、许心怡)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn