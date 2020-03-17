筛查救治境外来京新冠肺炎患者 北京启用小汤山定点医院

北京市疫情防控领导小组决定，从3月16日起启用小汤山医院，主要用于境外来（返）京人员中有风险人员的医学筛查，新冠肺炎疑似病例及轻型、普通型确诊患者的治疗。

17年前，小汤山医院曾经在SARS疫情防控中发挥了重要作用；17年后，小汤山医院再次承担疫情防控任务，助力打赢疫情防控阻击战。小汤山医院设床位1000余张，确诊病例或疑似病例将被收进医院进行治疗。筛查后未发现异常的旅客将由其目的地省份，以安全适宜方式送回当地，京内旅客由所在各区接回，实施14天集中隔离医学观察，实现闭环运行和管理。

小汤山医院扩建区域的病房设施、实验室检测、影像检查、消毒防护、污水处理、消防安全等所有设施均已验收合格，严格按照卫生防疫标准，完成了院内区域所有通道硬隔离，并设置单独出入口，实现各病区安全独立运行。目前，北京市已从市属医院中选派了数百名医护人员，专业涵盖呼吸、感染、重症、急诊、儿科、中医、检验、放射、药剂等，已完成系统的业务及防护培训。小汤山医院已与其他北京市级新冠肺炎收治定点医院形成远程会诊机制，促进医疗协同，分享经验。（中青报·中青网记者 刘世昕）