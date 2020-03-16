氢源素向新冠肺炎定点救治医院捐赠消毒产品

近日，杭州氢源素生物科技有限公司积极承担社会责任，已向武汉协和医院等50多家新冠肺炎定点救治医疗机构捐赠消毒产品救援物资，并安全有序组织复工复产，被浙江省发改委列为抗击疫情重点保障企业。

自新冠肺炎疫情暴发以来，杭州氢源素生物科技有限公司第一时间成立了疫情应对工作小组，亲自到武汉协和医院现场进行调研，并向医院感染科了解一线防护物资的供应情况。作为一家免洗消毒液生产企业，氢源素十分清楚，洗手液在预防疾病传播中的作用。急医院之所需，氢源素迅速对现有物资进行盘点，根据紧急程度分重点分批次地向全国各地定点救治医院捐赠免洗消毒液、消毒湿巾以及感应分配器。

在防护上，生产人员的健康安全被视为重中之重。氢源素专门成立了疫情应急防范专项小组，紧急备足体温计、口罩等员工防护物资，并对办公、生活环境进行定时消毒等。工作人员实行一天两班倒工作机制，全员投入生产，争分夺秒全力以赴提高产能。

“我们作为一家初创企业，特别是一家健康防护物资的生产企业，理应风雨同舟，竭尽所能，与大家共渡难关。我们24小时投入生产，就是为了提高消毒产品的产量，保证面向医院的捐赠需要，让更多一线医护人员的健康安全得到保障。”氢源素负责人周平乐表示。