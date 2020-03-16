心梗提醒：做好一二级预防，心脏才安全

新冠肺炎疫情期间，很多慢性疾病患者出于害怕去医院被感染的心理，从而不敢就医。尤其是长期宅家，缺乏运动量，油腻的饮食以及无节制的吸烟、饮酒都会使心梗的发生概率大大升高。2020年3月17日（周二）14：00，“人民好医生”客户端将邀请天津医科总医院心血管内科主任医师李永乐教授进行视频直播，与您探讨疫情期间，心梗患者如何做好二级预防与居家护理。

专家介绍

李永乐，天津医科大学总医院医学博士，主任医师，硕士研究生导师。中华医学会心血管病学分会第十一届委员会代谢性心血管疾病学组成员，中华医学会心血管病学分会第九、十届委员会青年委员，中华医学会心血管病学分会第八届委员会动脉粥样硬化与冠心病学组成员，中国胸痛中心核查专家，中国生物医学工程学会心律分会青年委员会委员，中国生物医学工程学会心律分会医学教育工作委员会委员，天津市心脏学会常委、理事，天津市心脏学会心律学专业委员会副主任委员，天津市医师协会心脏重症专业委员会常委、天津市药理学会临床心血管药理专业委员会副主任委员，天津市医学会心电生理与起搏分会委员。

擅长：冠心病介入诊疗、心脏起搏和高血压基础与临床。

心肌梗死病人的家庭护理要注意以下几点：

1.运动

病人应根据自身条件，适当增加运动量。运动的内容应视病情、年龄、性别、身体状况而定，选择一个或多个运动项目，如步行、慢跑、太极拳、气功、骑自行车等。应选择空气清新、温度适宜的户外活动；不在高温、寒冷、潮湿的环境中锻炼，要循序渐进，保证在无不适感觉下才可继续运动；运动量要适宜，切忌过大。

2.生活

心梗病人生活起居要有规律，按时休息，保证充足睡眠；每餐进食不可过饱，切忌暴饮暴食；控制体重、烟、酒等；不过度疲劳，心情愉快；生活有规律，适当运动，外出时要带急救盒。

3.用药

心梗病人要严格按医生的出院处方进行服药，不可擅自做主增药、减药或停药，并定期返院复诊，接受医生指导。若病情有变，及时复诊。

4.排便

心梗病人由于长期卧床及环境、排便方式的改变，容易引起便秘。要提醒病人排便时忌用力过度，因排便用力可增加心脏负荷，加重心肌缺氧而危及生命。该类病人宜多吃清淡、富含维生素、纤维素的食物，以保持大便通畅，必要时可给些轻泻剂或开塞露通便，便前可给予口含硝酸甘油片或消心痛等。

5.心理

保持情绪的稳定，对一些易引起病人情绪波动的信息、语言都应避免，对那些故事情节过于悲哀的电视应禁看。病人在接受康复护理指导时，家属必须一同参加，帮助病人重新适应生活，正确面对疾病，乐观对待，精神放松，学会控制情绪，不大喜大悲，树立战胜疾病的信心。

如何提问和收看直播：

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重要提示：

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