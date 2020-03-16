上海明确境外输入病例医疗费用支付政策

记者从15日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上获悉，截至3月15日12时，上海市已累计发现确诊病例353例，该市已明确境外回国人员新冠肺炎输入病例医疗费用支付政策。

上海市卫生健康委新闻发言人郑锦在发布会上介绍说，境外回国人员输入病例中参加基本医疗保险的人员，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付医疗费用后，个人负担部分财政给予补助。

郑锦同时表示，境外回国人员输入病例中未参加基本医疗保险的人员，医疗费用原则上由患者个人负担；参加了商业健康保险的人员，由商业保险公司按合同支付。对于境外回国人员输入病例中未参加基本医疗保险、确有困难的人员，经认定符合条件的，可按照法律法规给予医疗救助。

郑锦在发布会上透露，在上海市的确诊病例中，男性185例，女性168例；年龄最大88岁，最小7月龄；145例有湖北居住或旅行史，34例有湖北以外地区居住或旅行史，159例有相关病例接触史，4例有伊朗居住史，8例有意大利居住史，1例有美国居住史，1例有法国居住史，1例有西班牙居住史；外地来沪人员111例，境外输入人员15例，上海市常住人口227例。

确诊病例中，现有26例在院治疗，其中17例病情平稳，8例病情危重,1例重症；324例治愈出院；3例死亡。尚有40例疑似病例正在排查中，其中29例是通过联防联控机制发现的境外输入型疑似病例。（记者郑钧天、袁全）