北京严防春季踏青赏花游客扎堆聚集

春光虽好，防疫优先。随着春季气温逐渐走高，公园景区将成为市民踏青出游赏花热点区域，易形成人多聚集，增加疫情防控风险。为此，北京市园林绿化局近期对全市公园景区升级防控措施，严防全市公园景区踏青赏花游客扎堆聚集。

北京市园林绿化局有关负责人介绍，近期，随着天气转暖，北京开始进入春季游园高峰期。2月下旬以来，全市公园风景区接待游客量提升明显，多个重点公园都出现了日客流量过万的情况。为应对大客流，防止出现游客聚集，全市公园景区正采取多种措施确保疫情防控和春季游园平稳有序。

首先，加强分类防控，以踏青赏花游人量较大的玉渊潭公园、景山公园、北京植物园、元大都城垣遗址公园、奥林匹克森林公园、朝阳公园、通州大运河森林公园等10个公园为重点，制定应急预案，结合疫情响应等级、游客实时数据等，加强多方面管控、卫生消毒及职工自身防护等。

目前，北京各公园景区游客量达到往年同期40%即采取限流措施，部分重点公园游客量达同期30%即限流。近期，香山公园、颐和园、北京奥林匹克森林公园、百望山森林公园、朝阳公园等多个公园景区已陆续发布限流管控措施。

其次，对重点区域严格管控，停止展览演出、表演竞技、游乐游娱等易引起人流集聚的活动，关闭动物饲养及展览、室内场馆、机动游乐设施等场所，严格管控公园门区、游客服务中心、游船码头、自然观赏、儿童游戏、运动健身等区域。

同时，加强对游客的服务引导。例如，公园入口设置服务咨询、疫情防控提示、体温检测点，严格落实游客排队1米防疫安全线，及时劝阻不戴口罩、聚集等行为；实时发布游客数量及管控信息，做好重点监控与远端疏导，避免形成入园门区人员集中和公园周边交通拥堵等。

北京市园林绿化局提醒市民游客，安全是一切游园活动的前提，请及时了解出行信息，错峰出行，避免人多拥堵；在公园景区游览时要戴好口罩，配合疏导，分散游园，不扎堆、不聚集，避免在门区、公共卫生间等区域长时间停留，做好自身防护。（记者魏梦佳）