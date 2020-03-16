疫情反思，不妨从“家”开始

从元月以来蔓延全国的新冠肺炎疫情，进入三月，已经看到了胜利的曙光。在抗击疫情的进程中，前方在争分夺秒地战“疫”，而后方，给了我们更多时间停下来，安静地思考。

古罗马的哲学家西塞罗曾经说过，“我应该不会拒绝从头到尾地把生活再过一遍，只是希望能够获得唯有作家才有的特权——在‘再版’的生活中修正‘初版’的错误。生活的悲哀之处在于我们总是老得太快而又聪明得太慢。等到你不再修正的时候，你也就不在了。”生活就是不停地再版，不停地修正，因而，反思总是那样必要。

今年二月，87岁的著名教育家、武汉大学前校长刘道玉就撰文表示，有必要就疫情进行一场全国启蒙。他说疫情中，他能做到的三件事之一就是进行必要的反思。反思什么呢？他提出三点：一、应当改变吃野生动物的陋习；二、改变中国式的聚餐和饭局中的不良习惯；三、春节正处在流行病发作的时节，全国出动过大年，到了该改革的时候了。

这三者都与中国家庭的传统习俗和生活习惯分不开关系。国学大师林语堂在谈到中国人的饮食时曾诙谐地说，“我们是地球上唯一无所不吃的动物。只要我们的牙齿还没有掉光，我们就会继续保持这个地位。”对中国人的饮食、聚餐习惯，过年的习俗等，诟病由来已久，就像是燃放鞭炮的改革一样，理性和感性一直纠缠不清。燃放鞭炮的危险不少，造成人身伤害、污染环境、噪音大、引发火灾……可是没有鞭炮的年节，人们又都觉得失了年味儿，没了喜庆，这也是老祖宗给留下来的几千年的传统民俗。从20世纪90年代禁放烟花开始，转眼近30年，有限地燃放烟花就这样伴随着争议一路走来。

这次疫情发展初期，武汉的百步亭社区因为搞了20年的万家宴成了众矢之的，正值春节，中国人过年最重要的一项安排——家庭聚餐也成了家庭聚集性发病的“策源地”。中国—世界卫生组织的专家考察组介绍，78%~85%的聚集病例发生在家庭，呼吸道飞沫和接触传播是主要的传播途径。

长久以来，国人最看重一家人围桌而食、“没有什么事是一顿饭不能解决的”聚餐文化。为病菌打开了方便之门的共餐会因为疫情而改变吗？近日，苏州、海口、上海向市民发布了关于使用公筷公勺的倡议，不少地方也都随后跟上，掀起了新一轮推广分餐制、使用公筷、公勺的热潮。

人在痛苦的时候，总是最警醒，行动也最为彻底。关于疫情的反思需要改变我们对生活的态度，改变那些习以为常却危害至深的观念与行为。除了饮食习惯外，社交方式、生活作息、行为意识、教育理念、人生的价值判断是否都应该来一次集体的反思呢？

改变并非易事，也很难一蹴而就。以使用公筷、公勺为例，2003年非典之后，使用公筷、公勺的意识一度也曾普及率上升，但没几年，即呈下降趋势。2008年一项非典期间与非典后期的行为比较研究指出，随着疫情的好转，在强大的文化惯性作用下，公筷公勺意识逐渐淡化。

新冠肺炎的后疫情时期，我们是否还要重蹈这样的情境？该如何重构我们的生活观念和习惯养成？反思，不妨从我们的家庭开始。家庭是防止疫情蔓延的重要防线，更是疫情反思的重要起点，开展持久战的重要场地。家庭成员间可以相互监督，从每个家庭做起，从每个家庭成员做起，彻底革除滥食野生动物的陋习，倡导分餐、使用公筷公勺，摒弃掉那些人情中的“面子”“里子”，树立没有什么比养成健康的生活观念和生活习惯更重要的理念。

以前在家庭教育中，我们更注重道德品质和文化知识的教育，现在要重新审视家庭教育的薄弱之处，加强健康意识教育。培养孩子、引导老人学习健康知识，拥有良好的生活习惯。对于那些之前整天想着怎样追影星、歌星的少年人来说，疫情也是一本生动的教材，是一次重塑人生观、价值观的良机，要教会他们个人的命运总是与国家、民族的命运紧密联系在一起的，长大了要做有益于国家、民族的人。

经过疫情的洗礼，我们更加期待新的生活方式，以及用科学、健康、文明涵养的人生态度早日到来。正如学者许纪霖所说，这是一个灾难的时刻，也是一个充满希望的时刻。（蔡敏）