部署配合做好因新冠肺炎疫情影响造成监护缺失儿童救助保护工作

为落实日前国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制印发的《因新冠肺炎疫情影响造成监护缺失儿童救助保护工作方案》（以下简称《工作方案》），3月15日，全国妇联办公厅、国务院妇儿工委办公室发出通知，要求各地妇联、妇儿工委办公室结合实际，认真落实国务院联防联控机制印发的《工作方案》，配合做好因新冠肺炎疫情影响造成监护缺失儿童救助保护工作。

通知指出，做好因疫情造成监护缺失儿童救助保护工作，是妇联组织和妇儿工委办公室系统认真贯彻落实习近平总书记关于打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战，为因疫情在家隔离困难儿童提供帮助等重要指示精神的具体行动。要提高政治站位，主动担责作为，充分发挥妇联在基层的组织优势、工作优势、队伍优势，充分发挥妇儿工委办公室的协调、推动、督促作用，因地制宜、扎实有效地做好为疫情重点地区困难儿童解难助困的工作。

通知要求，各地妇联和妇儿工委办公室要主动对接民政部门，指导基层妇联组织发动执委、巾帼志愿者积极参与村（社区）儿童监护情况的全面摸底排查，做到及时发现报告，使因疫情造成监护缺失的儿童能够得到及时的帮扶救助。要将因疫情造成监护缺失的儿童作为基层妇联组织关爱帮扶的重点对象，及时了解需求，提出帮扶措施，实施包干到，确保关爱到位；要配合民政部门，组织基层妇联执委、巾帼志愿者参与监护照料，采取“临时妈妈”等措施为其提供“一对一”生活照料、学习辅导、心理疏导、情感抚慰等关爱服务；要发挥“12338”妇女维权服务热线作用，通过热线接听及时发现报告因疫情造成监护缺失的儿童，协助做好转介和服务资源链接工作；要深化“特殊时期·特别家教”活动，组织专业社会组织和志愿者为因疫情造成监护缺失的学龄儿童提供网络辅导、网课教学服务，为学龄前儿童提供健康游戏以及亲情陪伴等服务；要发挥各地儿童工作专家智库作用，协调心理专业人员通过网络、电话、视频等形式，为有需求的监护缺失儿童开展心理疏导、精神关爱等服务，帮助他们正视疫情、不怕困难、勇渡难关。

通知强调，各地妇联和妇儿工委办公室要切实增强使命和责任意识，强化举措，加强力量和资源统筹，结合职能，把因疫情造成监护缺失儿童的关爱救助工作做实做细做到位，切实将党和国家的关怀温暖送到他们身边。（记者田珊檑）