“大家别慌，有我们呢！”

三月九日到十日，二十六点四吨捐赠物资在杭州萧山机场集结完毕。

（浙江省侨联供图）

近日，意大利宣布将封城扩大至全国，其新冠肺炎疫情持续恶化，欧盟其他一些成员国也陆续出现疫情。疫情在海外呈现加速扩散态势，海外侨胞的抗疫行动牵动着祖（籍）国人民的心。捐赠物资、线上问诊、互帮互助，各地侨联、侨团等组织纷纷采取相应举措，助力海外侨胞抗疫。

“这是最便捷的方式”

“前不久，我们有一批‘物物置换’的物资抵达意大利米兰，并分发给当地的华侨华人。”浙江省文成县侨联主席胡立帅在接受本报采访时说，“物物置换”是指不同地区捐赠者之间通过物资置换的方式，实现国内外爱心驰援。

此前，文成县侨联带头购买了一批防护物资，准备寄往意大利疫情较为严峻的地区，但因物流受阻，物资滞留国内。“远水解不了近渴”，胡立帅想，除了从国内运物资到意大利，还有什么办法能帮助当地侨胞？

就在此时，西班牙华侨华人联谊会提出向文成县捐赠防疫口罩。文成县侨联立即与联谊会沟通，将这批防疫口罩就近转赠给意大利和西班牙的侨胞。同时，原本打算送到意大利的国内防疫物资，用于文成当地疫情防控工作。这样一来，双方既得到了援助，又省去不少物流麻烦。胡立帅说：“这是最便捷的方式。”

这几天，文成侨联及下属各组织仍在忙碌。大家自发组织起来，购买口罩、中药及其他生活物资准备发往海外。此外，文成侨联还计划向德国、法国、荷兰等国的侨胞援助物资。

“祖国有难时海外侨胞纷纷伸出援助之手；现在侨胞有困，我们也要全力以赴地给予支持。”胡立帅说。

像文成侨联一样驰援海外侨胞的组织还有很多。浙江省丽水市启动“就近援助”“以外援外”的驰援行动。近日，智利丽水青田同乡会受丽水市委托，向意大利、西班牙、法国、德国等侨胞转赠一批一次性口罩。这些口罩被迅速运往当地，解了侨胞的“燃眉之急”。

除了防疫物资，为了让侨胞能安心做好居家防护，青田华侨慈善救助基金还拿出专项资金购买了10万斤大米，捐赠给在意青田籍侨胞。为尽快将大米送到，青田协调各方力量，委托捷克青田同乡会在当地购买大米运输至意大利。现在，这批大米已陆续抵达罗马、普拉托和米兰。

“能帮的我们都尽量帮”

几天前，浙江省丽水市经济开发区侨联副主席陈英亚接到任务，要一对一联系目前尚在意大利的侨胞。

“主要是询问他们在意大利有没有困难，国内家里有没有困难。能帮的我们都尽量帮。”陈英亚接受本报采访时说，“如果侨胞想回来，我们先告诉他回国途中的风险。若确有急事需要回国的，我们会做好他回国前的服务工作：包括回国前的申报、途中的防护措施、国内的对接等。”

这样的电话，陈英亚已经打了50多通。由于时差关系，“我最早也得等到晚上10点后才能开始打电话。”陈英亚说。

一对一的电话联系，仅是丽水市海外疫情防控服务网中的一环。自2月下旬起，丽水侨务部门紧急连线海外347个丽水侨团，在欧洲重点疫区国家成立防疫服务小组70多个，建立侨团、乡贤微信群800多个，覆盖10多个国家的23万多名侨胞，一张从国内延伸出去的防控服务网逐渐成型。

“请大家做好居家防护，尽量不外出。”“有问题随时向我反映，我一定会及时传达、及时回复。”丽水市委统战部侨务处长余红慧在各个群里反复叮嘱道。

同时，丽水市还整合资源，组建了覆盖欧洲、美洲等32个国家和地区的“海外侨胞微信义诊群”。截至3月12日晚，已有来自全市各级医疗机构的500多名医生进驻，24小时全天候为群内8万多名海外侨胞答疑解惑。“一开始只有10个义诊微信群，现在已经壮大到近200个了。”丽水市侨联秘书处处长陈燕说。

为了解决就医难题，阿里健康也提供了平台支持，搭起海外侨胞与国内医生之间的沟通桥梁。3月8日，阿里健康宣布开通海外侨胞在线医疗咨询专区。随后，在意大利、日本等10多个国家的中国使领馆的推荐下，线上问医功能逐步推广开来。

“目前对海外侨胞免费问医的医生已有千余名，基本都是经过新冠肺炎诊疗方案培训的公立医院执业医生。”阿里健康互联网医院负责人赵存忠介绍说。

“没口罩，来我们这拿”

近日，希腊萨洛尼卡、雅典地区相继出现新冠肺炎病例。在当地“一罩难求”的情况下，希腊闽商会向萨诺尼卡地区的华人同胞发放了上万只口罩，助力他们安心防护。

口罩从何而来？希腊闽商会会长陈千枝在接受本报采访时说，这批物资本来准备捐往福建省福清市，但因航班停航，被迫滞留在雅典机场。

“考虑到希腊形势比较紧张，我们决定先将这批物资发给当地侨胞，并改向福清市捐赠5万元人民币。”陈千枝说。

为将口罩尽快送达侨胞手中，陈千枝带领商会人员连夜驱车6小时，跨越500多公里，赶到雅典将物资运回。陈千枝说：“萨洛尼卡地区的每一个华人家庭基本都分到了一包口罩。”

类似的热心侨胞还有不少，旅居意大利的华侨戴志广就是其中之一。

“2月下旬，我们最后一批支援国内的物资到达比利时，正准备运往国内，意大利疫情暴发了。”欧洲华商联合会执行会长戴志广回忆说，“我们紧急和国内联系，把物资带回了意大利。”

“罗马附近的侨胞都来我这儿拿口罩。米兰、那不勒斯等地区有专人负责。”戴志广说：“只要侨胞联系上我们，我们就尽力帮，每个人都给一些。大家手里有口罩，起码会安心一点。”

对此，在德侨胞李先秋也有同样的感慨。作为德国湘商会会长，李先秋注意到同乡会群里很多人缺口罩。他利用自己的人脉资源，联系了一批口罩，满足了群里部分人的需求。

“尽力”“安心”，是海外侨胞最近用得最多的词。正如陈千枝所说：“同在异乡，我们侨胞相互扶持，定能渡过难关。”