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战疫最前沿

2020年03月16日08:51 来源：人民网－人民日报海外版

巴基斯坦媒体人：中国经验帮助世界战胜疫情

巴基斯坦媒体集团《战斗报》报系总经理萨马德·阿里日前表示，在新冠肺炎疫情暴发后，中国有效应对，取得重大成果，世界其他国家应当借鉴中国经验，以控制疫情在世界范围内蔓延。

阿里说，中国主动及时地与世界卫生组织和其他国家分享病毒和疫情相关信息，为世界应对疫情赢得了时间。

“中国就如同地球村里负责任的公民，与其他成员分享最新信息和经验。这种做法令人备受鼓舞，让全世界都从中获益。”阿里说，世界各国应继续与中国合作，学习对抗病毒的经验与措施。

——来源：新华网  

英媒：英国“群体免疫”可能并非最好选择

英国《卫报》网站近日刊登题为《群体免疫：英国应对新冠病毒的策略会奏效吗？》的报道称，在应对疫情时，英国“群体免疫”策略令人担忧。这种方法是靠人们染上相关疾病——在当前情况下指新冠肺炎——来获得免疫力。

英国伦敦大学卫生和热带医学院新发传染病教授马丁·希伯德说：“我确实担心，制订的计划假定如此高比例的人口会受到感染（最好还能康复和获得免疫力），可能并非我们能做的最好选择。”

——来源：参考消息网  

（本报编辑  韩维正、张一琪整理）

(责编：李轶群、许晓华)


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