湖北和武汉的疫情防控，不仅事关一省一城，更关乎全国大局。坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战，是夺取疫情防控斗争全面胜利的关键所在。

在抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，习近平总书记赴湖北省武汉市考察疫情防控工作，强调湖北和武汉疫情防控形势发生积极向好变化，取得阶段性重要成果，但疫情防控任务依然艰巨繁重，越是在这个时候，越是要保持头脑清醒，越是要慎终如始，越是要再接再厉、善作善成，要求继续把疫情防控作为当前头等大事和最重要的工作，不麻痹、不厌战、不松劲，毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战。

湖北和武汉是这次疫情防控斗争的重中之重和决胜之地。疫情发生以来，以习近平同志为核心的党中央始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，重点支持湖北和武汉疫情防控工作，采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，坚决遏制疫情扩散蔓延势头。党中央派指导组到武汉，全面加强疫情防控第一线工作的指导，同湖北人民和武汉人民并肩作战，人民解放军、中央和国家部委、各省区市鼎力相助、火线驰援，打响了疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。在这场严峻斗争中，湖北各级党组织和广大党员、干部冲锋在前、英勇奋战，全省医务工作者和援鄂医疗队员白衣执甲、逆行出征，人民解放军指战员闻令即动、勇挑重担，广大社区工作者、公安干警、基层干部、下沉干部、志愿者不惧风雨、坚守一线，广大群众众志成城、踊跃参与，展现了万众一心、共克时艰的中国力量，彰显了中华民族同舟共济、守望相助的家国情怀。

经过艰苦努力，湖北和武汉疫情防控形势积极向好，初步实现了稳定局势、扭转局面的目标。这是全党全国全社会共同努力、团结奋斗的结果，来之不易！但也必须清醒地看到，疫情防控任务依然艰巨繁重，还没有到可以松口气的时候。疫情防控斗争进入关键阶段，气可鼓不可泄，必须一鼓作气，咬紧牙关，坚持到底，扛得住，守得住，不能前功尽弃。加强疫情防控必须慎终如始，警惕性不能降低，防控要求不能降低，要继续抓紧抓实抓细，不获全胜决不轻言成功。各级党组织和广大党员、干部要不忘初心、牢记使命，扛起责任、经受考验，以更严作风、更实举措把党中央决策部署落实落地。

武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜。坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战，从把医疗救治工作摆在第一位，在科学精准救治上下功夫，最大限度提高治愈率、降低病亡率，到紧紧依靠人民群众，充分发动人民群众，筑牢群防群控的人民防线；从加大对医疗力量薄弱市州的支持力度，促进优质医疗资源下沉，到做好深入细致的群众工作，注重服务和保障民生；再到在加强防控的前提下，采取差异化策略，适时启动分区分级、分类分时、有条件的复工复产，各项工作措施都必须落地见效。中央和国家机关各部委要继续加大对湖北的支持力度，帮助湖北解决实际困难和具体问题，早日全面步入正常轨道。

坚持就是胜利，曙光就在前方。只要我们坚定必胜信念，以“咬定青山不放松”的韧劲、“不破楼兰终不还”的拼劲，继续攻坚克难、顽强奋战，就一定能打赢湖北保卫战、武汉保卫战，夺取抗击疫情的全面胜利！

《 人民日报 》（ 2020年03月15日 01 版）