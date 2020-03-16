北京：内外防控严到底

人民网北京3月15日电 （记者朱竞若、王昊男）当前，境外输入病例已成为北京市新增新冠肺炎确诊病例主体。在15日召开的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京再次升级疫情防控措施，将“外防输入、内防扩散”严到底。“我们面临的境外输入风险骤然加大，防控形势更加严峻复杂，不能有丝毫麻痹大意。”北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组提出，“要树立底线思维，坚持下先手棋、打主动仗，内外防控一起抓。”

围绕远端管控、近端筛查、科学处置、责任交接、闭环管理，北京市迅速行动，措施包括：从3月16日零时起，所有境外进京人员，均转送至集中观察点进行14天的隔离观察，费用自理；做好新国展作为首都机场疫情高发国家入境北京的旅客转运集散地的管理服务工作；大兴机场国际进港航班，全部转到首都机场运行；在首都机场T3航站楼D区开辟专门区域，停靠全部国际及港澳台地区进港航班；严格入境人员《健康申报卡》填报等。

截至3月14日24时，北京累计报告境外输入确诊病例27例。其中，3月7日至14日，北京市新增确诊病例均为境外输入，涉及美国、英国、意大利、泰国、西班牙等国家，无新增本地病例。

“场地与外界可以实现物理隔离。”北京市疾控中心副主任庞星火介绍，在新国展，境外入境人员根据目的地分为北京市及其他地区，北京市按照16个区分别设立临时集散点；其他省份分别设立各省份临时集散点。“各集散点要保持相对距离5米以上，工作人员通道与入境人员通道分开，由专人引导旅客有序进入集散点，避免人群密集。”

针对入境人员，北京要求严格落实《健康申报卡》填报。北京海关副关长高瑞峰介绍，该卡主要包括六大项，涵盖旅客基本信息、联系方式及地址、旅行史、接触史、症状及用药史和新冠病毒核酸检测史等内容。“这些关键信息，将及时通报给地方卫健部门，实现数据共享、联防联控，可追溯。”

北京市人民政府副秘书长陈蓓表示，“对于虚报信息，隐瞒病情，造成疫情传播的人员将依法依规追究责任，并纳入信用体系。”

此外，在远端管控方面，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第四十一次会议暨首都严格进京管理联防联控协调机制第九次会议还提出：通过驻外使馆，并发挥华人社团、留学生团体、商会、同乡会等作用，加强我防疫政策宣讲和正面引导，做好在外中国公民稳定工作，提醒注意个人防护，提供防疫指导帮扶。“对国际航班要加强检查，防止发热人员登机。”

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 02 版）