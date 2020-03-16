58万余名党员干部下沉一线

人民网北京3月15日电 （记者赵兵）1.9万名党员干部职工，下沉到疫情较重的7个中心城区的963个社区；15个区强化属地防控责任，组织近1.7万名党员干部，全覆盖联系包保3193个社区（村）……这是武汉市党员干部下沉社区编入网格参与疫情防控工作的数据，也是湖北推动党员干部下沉防疫一线工作的缩影。

湖北省直机关选派205支党员工作队（组）、2223名下沉党员干部充实社区一线；在汉40所高校抽调7000余名党员干部组建394个工作组，下沉学校所在的63个社区开展疫情防控工作；19家中央在鄂企业、7家省属国有企业抽调1773名党员干部组建109支工作队，下沉武汉、黄石、宜昌等地114个社区开展疫情防控。

因防疫交通管控需要，黄石市一名癌症患者无法去市医院开药。“防疫措施再严，也是以维护群众生命安全为目的，我们派车去。”情急之下，铁山区铁山街道龙衢湾社区第一书记柯建民立即安排车辆送患者家属去医院开回了救命药。

黄石市下派第一书记995名，覆盖所有789个村、206个社区，市委下派县级干部110名，各县（市）区下派副科级及以上干部885名，所有下派第一书记全脱产投入社区疫情防控工作。

宜昌市下沉党员干部接受社区、村党组织统一领导，明确担当疫情防控政策宣传员、参与小区联防联控协管员、理顺居民群众情绪劝导员、超市帮办代购送货员等工作职责，零距离为居民办实事、解难事。

枝江奥美医疗是宜昌地区一家口罩、消毒棉等医疗用品生产企业。接近年关时，企业停产了生产线，报停了供电的变压器。为保障奥美公司防护口罩生产线恢复运转，国网枝江市供电公司党员服务队赶赴现场，特事特办，仅用1个小时就恢复了其报停的变压器，为企业恢复生产做好准备工作。

十堰市针对三无小区、老旧小区、预警小区、城乡接合部等疫情防控力量薄弱的板块，组建53支市直机关党员突击队，选派31名市直单位“一把手”担任突击队长，全面补齐短板；鄂州市在城市社区实行“战时管理”，整合近4000名市直机关党员干部、公安干警、医务工作者等各类力量，下沉33个城市社区；咸宁市在疫情防控工作中同步开展“亮身份、践初心、比作为”活动，组织党员干部下沉基层一线，做好体温测量、防疫消杀、代购生活用品等工作……

据统计，湖北省在疫情防控一线共建立1.3万余个临时党组织，选派58万余名党员干部下沉社区（村），做好一线防控工作，服务群众生产生活。为加强下沉干部作风建设，湖北加强跟踪管理，严明纪律要求，截至目前，共追责问责、通报批评2000余名下沉党员干部。

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 01 版）