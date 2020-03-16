疾风知劲草，板荡识诚臣。夺取疫情防控斗争全面胜利，是对广大党员、干部的重大考验，既考验敢于斗争的勇气，又考验善于斗争的本领。

在抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，习近平总书记赴湖北省武汉市考察疫情防控工作，强调敢于斗争、敢于胜利是中国共产党人鲜明的政治品格，也是我们的政治优势，要求各级党组织和广大党员、干部不忘初心、牢记使命，扛起责任、经受考验，在这场大考中磨砺责任担当之勇、科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能，做到守土有责、守土有方。

在这场严峻斗争中，各级党组织和广大党员、干部响应党中央号召，冲锋在前、英勇奋战，充分发挥了战斗堡垒作用和先锋模范作用，让党旗在疫情防控斗争第一线高高飘扬。在各自岗位上，他们是医务工作者，是人民解放军指战员，是社区工作者，是公安干警，是基层干部，是志愿者等。他们在关键时刻冲得上去，在危难关头豁得出来，勇当先锋，敢打头阵，主动担当、积极作为，用行动彰显了共产党人的政治本色，展现了新时代共产党员的良好形象。现在，湖北和武汉疫情防控形势积极向好，但疫情防控任务依然艰巨繁重，境内外人员流动和聚集增加带来的疫情传播风险在加大。各级党组织和广大党员、干部要清醒认识当前疫情防控和经济社会发展形势的复杂性，增强统筹抓好各项工作的责任感和紧迫感，以更严作风、更实举措把党中央决策部署落实落地。

做到守土有责，必须强化责任担当。今年我国发展面临的风险挑战上升，叠加这次疫情影响，做好经济社会发展工作难度更大。高风险地区继续集中精力抓好疫情防控工作，中风险地区依据防控形势有序复工复产，低风险地区全面恢复生产生活秩序，都面临着艰巨任务，决不能不担当、不作为、不愿负责、畏首畏尾，决不能疲疲沓沓、拖拖拉拉，情况弄不清、工作没思路，决不能敷衍应付、作风飘浮，工作抓而不细、抓而不实。广大党员、干部要以“咬定青山不放松”的韧劲、“不破楼兰终不还”的拼劲，沉下心来、扑下身子，坚持问题导向，及时解决群众所急所忧所思所盼，把党中央各项决策部署抓实抓细抓落地。各级党委和政府要坚持实事求是、一切从实际出发，坚决纠正形式主义、官僚主义做法，让广大基层干部把更多精力投入到抓好疫情防控和复工复产一线工作之中。

做到守土有方，必须提高工作本领。软肩膀挑不起硬担子。正如习近平总书记所说：“无论是干事创业还是攻坚克难，不仅需要宽肩膀，也需要铁肩膀；不仅需要政治过硬，也需要本领高强。”这次疫情防控工作中，一些领导干部的治理能力和专业能力明显跟不上，必须引起高度重视。各级干部特别是领导干部要增强综合能力和驾驭能力，学习掌握自己分管领域的专业知识，努力使自己成为内行领导。这次新冠肺炎疫情防控，是对治理体系和治理能力的一次大考。各级党委和政府要放眼长远，加快补齐治理体系的短板和弱项，为保障人民生命安全和身体健康筑牢制度防线，努力探索现代化城市治理和城乡基层治理的新路子。

回望历史，我们党在内忧外患中诞生，在磨难挫折中成长，在攻坚克难中壮大。有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有中国特色社会主义制度的显著优势，有强大的动员能力和雄厚的综合实力，有全党全军全国各族人民的团结奋斗，我们一定能够战胜这场疫情，也一定能够保持我国经济社会良好发展势头，实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的目标任务！

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 01 版）