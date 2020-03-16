“国家之使命，不容辜负，我等你回来！”1月27日，正月初三，妻子白钰的这条微信朋友圈，让刚到武汉的邢正涛格外暖心。“定不负使命不负卿。”邢正涛说，“在这一刻，大家与小家，紧紧连在了一起。”

同为首都医科大学宣武医院急诊科护士，1988年出生的邢正涛与1992年出生的白钰，因医结缘，因疫暂别。

“正月初二得知要组建医疗队支援武汉，大家都报了名，穿上这身白衣，就意味着使命与担当。”邢正涛说，“我爱人也报了名，但最后不在名单上，她为此还闹了脾气。”在第一批支援武汉的北京医疗队136名队员中，男性护士只有16人，邢正涛正是其中之一。

武汉协和医院西院区，是邢正涛新的战斗岗位。“医疗队分成11个组，每4小时一班。”邢正涛说，“大家都会提前半个小时到，穿好防护服，整理需要带进隔离病房的各种必需品。”

“正常的治疗和生活护理要胆大，敢于向前；病人的情绪变化和心理情况要心细，随时掌握。”邢正涛说，住进隔离病房的患者，经常会产生焦虑情绪，进行心理治疗同样非常重要，“比如通过聊天，给他们加油鼓劲，或者给他们比划加油手势，但都要因人而异，注意时机、方式，尽量不刻意。”

“一定要做好防护，千万别大意。”每天，身在北京的白钰都会叮嘱丈夫，“他刚到武汉的时候，我担心得很，整夜睡不着，后来看到各种防护措施都做到了位，便放心多了。”

“战胜疫情，挽救生命”，这是夫妻二人共同的心愿，也是所有医务工作者的职责与使命。

邢正涛出征武汉后，白钰轮岗到医院急诊大厅分诊台工作。测体温、量血压、了解病情、辅助分诊……丈夫邢正涛也是千叮万嘱，“急诊病人接触的第一位医护人员就是你，一定要做好防护。”

互相打气，共同抗疫。第一次进隔离病房前，邢正涛特意请同事将妻子与他的名字并排写在了防护服上，同时写上了大大的“我爱你”三个字。“这是我们最浪漫的战地情书。”邢正涛说，夫妻俩虽身处两地，但一直并肩战斗。

每当坐上班车，不论前往隔离病房，还是返回驻地，短短10分钟的车程，第一次来武汉的邢正涛，总是对着窗外看个不停。“我觉得武汉真的很美。”他说，“等胜利了，我一定带着白钰来看樱花，吃热干面。”

虽然因疫暂别，但白钰与丈夫心意相通，“等疫情散去，我们一起去武汉。”

《 人民日报 》（ 2020年03月15日 04 版）