主官带头上 力量向下沉

2月2日一大早，天津市南开区委书记、区防控指挥部总指挥杨兵来到体育中心街金谷园社区，对小区联防联控进行部署。“咱们老旧小区要坚持好小区封闭管理、外来人口登记、测温等制度，确保人员有序流动。”杨兵一边检查社区疫情防控需要的消毒用品齐全不齐全、消毒操作有没有遗漏的死角，一边叮嘱社工们。从社区出来，刚值了一天夜班的杨兵又赶往下一站卧龙里菜市场，看菜价，查供应。

在天津，如杨兵一样，各级党组织和党员干部都围绕防疫任务忙碌着。为了打赢这场没有硝烟的战争，1月24日，天津市委要求，各区党政主要负责人要落实“战区制、主官上”工作机制，停止假期状态，立即到岗就位。

什么是“战区制、主官上”？原来，天津去年坚持和加强党对基层治理的全面领导，实行了“战区制、主官上、权下放”一号改革创新工程，建立健全矛盾问题排查化解、基层治理应急处置、综合执法联合查处、服务群众快速响应、重点工作“最后一公里”落实机制。疫情来临，天津紧紧依托这一工作机制，强化街镇、社区村党组织战区地位和轴心作用。

如果把天津这座城市看作一个大战区，16个区是主战区，246个街道乡镇、5257个社区村就是一个个小战区、小阵地，全市2.2万多个网格快速响应，构建起“区、街镇、社区村、网格”四级防护体系：市市场监管委、市文化旅游局、市商务局等职能部门组织党员干部到宾馆饭店、集贸市场、体育场馆、公共娱乐场所等重点部位开展指导检查、重点监测等工作，确保一级响应状态下的防控措施落实落地；教育系统迅速组织动员各级教育部门、各高校迅速摸清属地学校及高校的留校、离津学生情况，动态跟踪；公安系统各级领导班子成员和基层民警辅警2万余人奋战在防控处置一线，严格落实24小时值班备勤等制度……

战疫之役，严防是关键。天津市委决定，市、区两级机关干部迅速入队入列，下沉到防控一线。截至目前，全市137个部委办局、13078名党员干部报名下沉到社区（村）一线。这些机关干部中，党员占87.5%，处级干部占11.6%，局级干部近100人。

“战区制、主官上！”一声号令，全市各街镇的党组织书记冲在了新冠肺炎疫情防控的第一线。易感染的高危人群、企业违规复工、稳住“菜篮子”、偏远山区疫情防控……这些事关百姓安危、市民生活的大事，都成为他们每天关注、挂念、解决的最重要工作。

辛口镇是蔬菜种植大镇、津城“菜篮子”基地。大年初一，天刚蒙蒙亮，辛口镇党委书记任秀元来到碧城农产品批发市场，一场疫情防控工作紧急会随之开始。面对疫情，是否停止市场交易，大家你一言我一语，达不成统一意见。“蔬菜批发市场坚决不能关！疫情虽严峻，但稳定人心更加重要，越是大疫面前越要确保市场供应。”任秀元坚定地说。在任秀元的带领下，菜市场实施极为严格的防控措施，既确保安全，又确保蔬菜供应正常。

社区（村）是疫情联防联控的第一屏障。社区（村）党组织书记是与群众低头不见抬头见的最基层“主官”，也有一份沉甸甸的责任与担当。在战疫中，他们毫不犹豫地站到了第一线。河东区二号桥街道陶然庭苑社区居住着4000余名居民。“今天您和家里人有没有不舒服的症状？有任何需要随时打电话。”给外地返津居民逐一打电话询问身体状况，是陶然庭苑社区党委书记张丽每天重复做的一件事。在社区党委的号召引领下，物业公司第一时间为居民捐献1050个口罩，并和社区工作者一起发放到居民家里。张丽说：“充分发挥党建引领作用，坚守住阵地，正是党组织基层治理能力的最好答卷。”

人人都是抗疫参与者。在“战区制”工作机制下，西青区李七庄街道党委发挥机制优势，向全街党员发出集结令，动员全部力量，投入基层工作一线，坚守社区防疫阵地。津滨时代社区推出个性化志愿服务认领“菜单”，包括三大类、11项志愿服务内容，让党员依照“菜单”自主“点菜”。83岁的老党员安文斌志愿认领了门岗测体温的工作。安文斌说：“党员就应该有党员的行为规范，从1987年入党那天开始，我就始终认准，只要群众有需要，我就得往上冲。”

复工复产也在逐步推进。天津市制定出台打赢新冠肺炎疫情防控阻击战进一步促进经济社会发展若干措施实施细则，涵盖了疫情期间项目规划用地审批、政务服务、土地使用、不动产登记等9条政策，以用心用情优质服务，让企业真正感受到“天津温度”。

《 人民日报 》（ 2020年03月15日 04 版）