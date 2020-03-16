美国犹他州议会通过决议案支持中国人民抗击疫情

人民网华盛顿3月14日电 （记者胡泽曦）当地时间3月12日，美国犹他州州议会参众两院通过一项决议案，表达对中国人民抗击新冠肺炎疫情的支持。同时，该议案还呼吁国际社会不要因为疫情而对国际旅行和贸易施加不必要的限制。

决议案写道，犹他州和中国有着友好的关系和强大的经济、文化和民间联系，犹他州受益于在犹他的中国居民、教育工作者、学生和企业。犹他州与中国之间的合作关系体现于中国是该州的主要贸易伙伴、许多企业在华经营、犹他州中小学汉语教学领先全美等各方面。

决议案提出，新冠病毒是对全球民众健康的威胁，全球作出有同理心的反应，才能维护所有人的健康、幸福和繁荣。犹他州议会以及犹他州州长对中国人民抗击疫情的努力表示声援和支持，并敦促犹他州人民保持冷静，实施正常的预防性措施。

《 人民日报 》（ 2020年03月15日 03 版）