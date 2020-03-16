城市美容师 战疫保清洁

疫情发生以来，环卫全行业都在高负荷运转，在湖北省，全天作业环卫工人超过8万人。他们是城市美容师，依旧披星戴月清理洒扫；他们也是逆行者，承担着对医疗机构、集中隔离场所和相关设施进行消毒杀菌等应急任务，尽职尽责不辱使命。

●张春香：“我干了十几年保洁，有经验”

3月13日下午2点，江城大道滨湖西路路口，狂风大作。张春香紧了紧口罩，一手簸箕、一手扫把，继续迎着风打扫。“从医院回来隔离了十几天，最近还会时不时想起那些日子。”话匣子一开，张春香道出了前不久在武汉协和医院西院的经历。

1月28日，张春香接到通知，武汉协和医院西院急需保洁工。“我干了十几年保洁，有经验，再说孩子们也都成人了，没负担。”她第一时间主动报名，但老伴儿却担心。“跟医生一样穿隔离服，你慌个么事！”一向快言快语的张春香说，那么多医疗队冒着生命危险来武汉治病救人，我们本地人不能孬。

“第一天进病房没多久，浑身就被汗湿透了，全程不能吃喝、上厕所，难受得很。”由于要进入病区，张春香和另外14名同事身穿防护服上阵。让她更难忍受的，是护目镜起雾。“在病房里看不清，不小心跌倒了一次。公司赶紧安排我去检查，还好只是皮外伤。”

张春香负责8楼病区的拖地、消毒、垃圾打包，每天工作8个小时。这个病区，有三四十名重症患者。为了方便患者，张春香在床边绑上了垃圾袋，患者随手就能扔。在病房里，除了打扫卫生，她有时还会和患者聊天。“拉拉家常，把医院外边的事儿跟他们讲一讲，心情会变好一些。”

●狄会兰：“我来坚守，减少新人员进舱”

3月10日中午12点半，脱下一身防护装备，狄会兰走出武汉国博方舱医院大门，和丈夫陈万和高兴地拥抱庆祝。

2月11日，狄会兰夫妇主动请缨作为首批保洁人员进驻武汉国博方舱医院。16天后，他们本可以轮休，却一起递上了请战书，要求继续留在方舱医院。“我来坚守，减少新人员进舱，更安全一些。”狄会兰语气坚定。

第一天进入方舱医院时，看到近千名确诊病人，狄会兰也有过担心和恐惧。但工作十几天后，她早已轻车熟路。

为了尽快让新队员熟悉、掌握工作流程，狄会兰带着他们掌握要领。“保洁和平时工作有很大不同，特别是公厕清理非常繁琐，每一个细节都要示范到位。”狄会兰耐心讲解，卫生间里有热水器，患者洗澡后的积水要用吸水拖把一点点吸干，患者用过的纸巾有时会被冲到下水管，造成堵塞，需要用夹子一点点夹出来。

“与工作疲劳相比，最难的是思想上的放松。”狄会兰告诉记者，新队员开始时心理压力很大，做事情有些畏手畏脚。每天从宾馆来回方舱医院有半小时车程，狄会兰就在车上给新队员们讲解工作的注意事项，讲述自己的心路历程，给队员们减压。

如今，狄会兰正和丈夫一起在隔离点进行为期14天的隔离观察。“休舱了，我们夫妻俩终于可以松口气了。”

●翟爱珍：“能为抗疫出力，便干劲满满”

武汉东湖路临街的二层小楼挂着“中材宾馆”的门牌，这里是水果湖街道的一家隔离点。3月12日下午3点多，翟爱珍骑着电瓶车急匆匆赶到这里。

刚停稳电瓶车，她就麻利地配起消毒水来，“一桶水灌满30斤，得放15片消毒泡腾片。”从腊月二十五开始，一个由农药喷雾器改造的消毒水喷雾器，成了翟爱珍的“新武器”。她承担12个隔离点的外围消毒工作。“挨个走完，每天电瓶车要充两回电。”

“除了房间，门前、过道、大堂等公共区域，还有垃圾桶、门把手等，都要喷到位。”翟爱珍套上防护服，背起喷雾器，把喷头瞄向工作区域的每一个角落。“完成一个点的消毒，差不多需要20分钟。”

“每天背着一大桶消毒水，腰酸腿疼。但想着能为抗疫出力，便干劲满满。”揉了揉腰，收拾好行头，骑上电瓶车，翟爱珍马不停蹄奔赴下一个隔离点。

●赵樟：“看到患者出舱，一切辛苦都值得”

连续高强度工作至凌晨，100斤重的大垃圾桶来回运送50桶，近万平方米的场地反复检查清扫消毒……这是赵樟一天工作的常态。赵樟所在的方舱医院共有960张床位，分为49个单元，有4个护士站，清洁消毒工作任务繁重。2月11日，赵樟进驻方舱医院，负责病区保洁、垃圾转运和消毒工作。

今年37岁的赵樟，在汉阳环卫集团已经干了17年。在动员会上，赵樟毫不犹豫地第一个报名。“我当过两年兵，身体素质好，进方舱医院最合适，关键时刻不能掉链子。”

保洁工作分为4班，他带领的环卫班组负责最累的夜班组。从19时至深夜1时，再加上进出方舱医院的消毒和防护，每天他和另外8名同事要在这里待8个小时以上。

“患者体谅我们的不易，总是会主动把垃圾收好再给我们。”现在武汉方舱医院全部休舱，赵樟也按规定在宾馆进行隔离观察。“看到患者出舱，一切辛苦都值得。”

《 人民日报 》（ 2020年03月15日 02 版）