中央财政提前下拨千亿元保障困难群众

人民网北京3月14日电 （记者邱超奕）截至3月13日24时，各省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例12094例，其中重症病例3610例，累计治愈出院病例65541例，累计死亡病例3189例，累计报告确诊病例80824例，现有疑似病例115例。我国内地现有本土确诊和疑似病例数近1周均持续下降，治愈出院比例武汉为72.9%，湖北除武汉为92.7%，湖北以外省份为97.3%，治愈率近1周均持续上升。

国务院联防联控机制14日召开新闻发布会，介绍强化疫情防控期间困难群众兜底保障工作情况。

财政部社会保障司司长符金陵介绍，截至3月13日，全国各级财政安排的疫情防控投入已达到1169亿元，不会因为疫情问题而影响困难群众基本生活保障资金的落实。2019年，中央财政下拨了1472亿元，主要用于低保、特困人员、流浪乞讨人员、孤儿等基本生活保障，支持地方“应保尽保”“应救尽救”。今年中央财政将进一步增加相关资金预算规模，目前已提前下拨1030亿元，支持做好困难群众基本生活保障。

民政部社会救助司司长刘喜堂表示，1月29日民政部就下发了《关于做好疫情防控期间有关社会救助工作的通知》，3月6日，中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组印发《关于进一步做好疫情防控期间困难群众兜底保障工作的通知》，对特殊困难群体及时足额发放补助，对疫情较重的地区适当增加补助，比如湖北，在2月20日部署对城市困难人员按500元标准、农村困难人员按300元标准给予生活物资救助。

疫情叠加春节因素，食品类价格仍在高位运行。初步统计，今年1—2月，各地共为困难群众发放价格临时补贴16.9亿元，约3100万人受益。湖北仅1月份就发放价格临时补贴1.9亿元，188.9万人受益。

《 人民日报 》（ 2020年03月15日 02 版）