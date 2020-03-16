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记者走访贵州多地——

复工复产正加速

人民网记者  汪志球  程  焕

2020年03月16日08:46 来源：人民网－人民日报

一场春雨过后，空气变得温润起来，丝丝暖意令人神清气爽。山岭之上泛起悠悠新绿，田间地头随处可见忙碌的身影……

近日，记者走访贵州多地，随着疫情防控形势持续向好，贵州各地正积极开展春耕备耕与复工复产工作。

在务川仡佬族苗族自治县镇南镇同德社区的一个花椒育苗基地，村民们正在紧张地起苗、打包、装运。“务工的都是当地村民，我通过远程办公，一点也没耽误生产。”基地负责人汪小娟是重庆人，2月13日返回务川后居家隔离观察14天，但没有影响基地正常运转。 

“农时不等人，这批苗木必须在这个月移栽下去，再晚存活率就要打折扣。”椒苗一天天长高，汪小娟最担心因运输不畅而养成老苗。好在从2月中旬开始，贵州陆续恢复省内交通，她悬着的心终于落地。

镇里今年要新增2.3万亩花椒产业，各村的农业合作社纷纷前来采购椒苗，育苗基地忙得不可开交。“最近基地里干活的年轻人增加不少，前几天刚给大家发了劳务费。”趁着一些外出务工人员还没返岗，汪小娟邀请大伙到基地务工，既能增加村民收入，又可以帮自己抢抓生产。

正安县是知名的吉他制造基地。目前，各家企业正陆续复工复产。黏合、喷漆、组装、调音……遵义神曲乐器制造有限公司的生产流水线上机器轰鸣。公司负责人郑传玖说，随着上游企业开工率和物流效率的提升，原材料供应紧缺的局面已出现好转。

蒸气氤氲，酒香弥漫。赤水河畔的习酒厂制酒车间内一片热火朝天，小伙子们不断地翻动着刚出甑的酒糟。“目前复工率达到了95%，企业生产步入正常轨道。虽然今年节后复工推迟了一段时间，但我们的生产周期长，完全赶得上生产计划。”企业负责人钟方达说。

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 06 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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