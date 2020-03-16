1月28日晚，当宁夏第一批支援湖北医疗队到达襄阳时，襄阳当地的一名医生激动地说：“见到你们，我太感动了，眼泪都要掉下来了！”从首批医护人员在春节期间紧急驰援至今，宁夏已先后派出6批共782名医护人员驰援襄阳、武汉，承担新冠肺炎多个病区的救治任务。其中，216名医疗队队员分赴襄阳市各家医院开展救治工作。宁夏还向襄阳捐赠价值140多万元的有创呼吸机6台、价值50多万元的无创呼吸机35台和各类医疗物资。

据了解，通过对宁夏全区二级以上医疗机构专业资源的测算，目前集结的支援力量，已占呼吸、感染、重症、急诊等重点专业医护资源的一半左右。在宁夏应对疫情工作指挥部，记者了解到：大约20年前，闽宁协作率先启动对宁夏的医疗帮扶，2012年后，京宁、沪宁医疗支援相继启动，北京每年拿出千万元资金结对帮扶，上海每年提供相关培训。近两年，湖南、江苏与宁夏的医疗协作相继开展。“宁夏医疗事业是在全国帮助下发展起来的，面对疫情，宁夏必须全力以赴。”宁夏的一名医生对记者说。

不久前，20辆大型运输车，40名驾驶员轮班，跨越1200余公里，来自宁夏的400吨蔬菜、150吨优质大米运抵湖北，负责运货的宁夏小伙子说：“从采摘到现在还不到30个小时，菜叶子还鲜着呢！”这批物资的出发地是宁夏固原，也是一片向脱贫发起最后攻坚的土地，很多蔬菜直接来自西海固的农田。宁夏，作为在脱贫等领域接受援助较多的省份，在抗击疫情的战斗中从“受助”变为“支援”，不遗余力，尽锐出战。

支援工作开展以来，宁夏医疗队制定了“医疗救治工作指南”，明确了医疗队工作制度、医疗队工作职责、职业暴露或发热应急处理措施等在内的15项制度。进入每一个援助单位之前，医疗队都会组织专家对工作环境、流程等进行评估，对医院感染管理流程、发热门诊设置等进行调整，尽量降低感染风险。为了加强个人防护，每个医疗队都指定安全员，上岗前对医疗队员穿脱防护服等操作进行培训考核。

据了解，宁夏支援襄阳医疗队累计接诊2286人次，累计收治住院患者1747例，累计会诊625例，累计心理疏导873人次，累计出院（转出）788例。宁夏医科大学总医院、宁夏人民医院、银川市第一人民医院先后与襄阳当地7家医疗机构建立了远程视频交互式会诊。同时，医疗队的公共卫生人员还对新冠肺炎病例家中和集中隔离观察点进行消毒，对社区卫生服务中心、复工复产企业等40多家单位进行消毒指导，并协助完成流行病学调查等工作。

宁夏医疗队还在襄阳设立临时党支部和党小组，在党支部战斗堡垒作用的感召下，167名医疗队队员火线申请入党。

2月14日晚，第一批医疗队队长郝晓明问队员：“我们这一批的任务期满了，谁愿继续留下来？”结果，全员要求留下，大家都说，与其换人轮岗，不如坚持到最后。第二天，137名队员集体再“请战”：“请批准我们继续留在襄阳，疫情一天不退，我们就一天不回！”

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 06 版）