勇往直前，同病魔较量

1月27日，广西首批支援湖北医疗队队员赵芳怡出发时，父亲给她打了一个电话：“国家有需要，总要有人冲上去；相信你一定能行，不要害怕，也一定要保护好自己。”赵芳怡有些感动：“父母的支持，让我浑身充满力量。”

来到武汉后，赵芳怡和队里的132名医护人员负责管理武汉黄陂区中医院的2个普通病区，成立了一个重症病区。“很多患者说，非常期待广西专家的到来。”赵芳怡说，病区开放第一天就收满了病人，虽然辛苦，但病人的信任让她很感动。

在武汉黄陂区中医院，赵芳怡不仅是护士，还要当清洁工、送餐员等。“我们医疗队的每个人都很辛苦，大家都在全力以赴，我也只是做了我应该做的而已。”赵芳怡说，她相信离摘下口罩的日子不远了。到那时，她就可以看看那些跟自己日夜并肩作战的战友究竟长什么样子。

“邓一卉，雨后见彩虹。”3月10日，记者一走进武昌方舱医院A区，就看到正在值班的广西医疗队队员邓一卉的防护服背后写着这8个字。今年32岁的邓一卉是广西医科大学附属肿瘤医院的一名护士，自2月6日凌晨2点，她与广西医疗队第一次进驻武昌方舱医院以来，她已经在这里紧张工作了30多天。

回想第一天接收患者，邓一卉依然印象深刻：“那天晚上下着大雨，我们又没带多少衣服，大家都很冷。”邓一卉说，虽然很冷很辛苦，但是队员们依然坚持工作到第二天上午9点，当天就接收了200多名患者。

在武昌方舱医院，广西医疗队负责A区的157张病床，由于患者多，平均一名医护人员就要管20多张病床。他们平时不仅要负责患者的治疗，也要给患者们送餐、带他们做心肺操。当患者出院后，邓一卉还会和患者们保持联系，每天询问他们的恢复情况。邓一卉说：“如果他们有什么不良反应，我们需要随时帮助他们联系医院。”就要结束方舱医院的工作了，邓一卉还有些不舍。“武汉人民真的很热情。”这是邓一卉一个多月来最深切的感受。

截至2月28日，广西共派出8批医疗队，962名医护人员支援湖北，分驻武汉和十堰。他们既组成了普通患者救治医疗队，也有危重症患者救治医疗队。

十堰市竹溪县地处鄂渝陕交界，位置偏远，医疗资源薄弱。广西中医药大学第一附属医院支援湖北医疗队队长陈平刚来时，发现县妇幼保健院虽然被定为新冠肺炎的定点收治医院，但医疗条件尚显不足，甚至连中心吸氧装置都没有。1月28日医院投入使用时，仅有40余名医护人员，还都是从兄弟单位七拼八凑调来的。

中医讲究辨证施治，陈平每次进隔离病房，都要给病人做一回脉诊、舌诊，望闻问切一套流程下来，20多名病人至少需要几个小时。等出了病房区开方子时，陈平早已浑身湿透。他说，“医疗资源虽然不充足，但大家斗志还是很足的。”

3月3日下午，竹溪所有确诊患者出院隔离观察。3月6日，妇幼保健院隔离病房正式撤除。“大家已做好随时再次投入战斗的准备，若是其他地方需要我们，我们仍会勇往直前。”陈平说。

黄瑞娟是广西南溪山医院感染管理科主任，经过23个小时的长途跋涉，2月21号凌晨3点，她终于到达十堰市，成为十堰市疾控中心预防队的一员。为了帮助十堰市定点医疗机构做好疫情防控工作，黄瑞娟走遍了十堰的每个县区的定点收治医院。

医院哪里划分为隔离区、哪里为安全区、医疗废弃物怎么处理、医护人员防护服怎么穿戴……都是黄瑞娟的工作内容。CT室、发热门诊、隔离病区、医疗队宿舍，每一个有隐患的地方，她都要去看一看，查一查。有护士说黄大夫不仅是在守护病人，更是在守护医护人员。黄瑞娟说：“守护好医护人员就是守护好我们的战士，这样才能保证最终战胜病毒，我责无旁贷。”

截至3月14日，广西对口支援十堰市医疗队累计诊疗患者828人，重症患者16人、危重症患者11人；累计参与治愈出院人数589人，护理患者756人。

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 06 版）