20多个小时，跨越1500多公里，日夜兼程。2月21日凌晨，天津司机史玉明和史胜波驾驶大货车，满载着一线急需的30吨次氯酸钠消毒液，到达湖北恩施土家族苗族自治州。“饿了就啃几口面包，累了就在车上睡一觉。这边山路不好走，但终于安全送到了！”司机史玉明望着满满一车物资，感到很欣慰。

就在史玉明和史胜波到达当天，天津市对口支援恩施疫情防控工作领导小组组长、天津市常务副市长马顺清，市人大常委会副主任王小宁带队率天津援助恩施工作组，携大量防护服、口罩、护目镜等医疗防护物资抵达恩施。他们马不停蹄走访调研当地疫情防控情况，研究对口支援工作，并由王小宁常驻恩施，与前方指挥部、医疗队一起，做好对口支援工作。

截至3月15日，天津已向恩施援助医用防护服7623套、民用隔离衣2.5万余件、医用防护口罩8.2万余只、医用护目镜1161副、医用手套28万余副、民用手套1万余副、额温枪850只、次氯酸钠消毒液30吨、酒精5吨、负压救护车2辆、大米60吨、酸奶5300箱以及米面油等生活物资。恩施州红十字会、慈善总会累计收到天津社会各界捐款1607万余元。

从1月26日起，天津先后共派出13批共1294名医务人员驰援湖北。其中，3批124名医疗专家奔赴湖北恩施的10家医院。此外，天津还为支援湖北医疗队运送了6批医疗防护物资，有力地保障了医疗队的救治工作和防护安全。

天津还为恩施搬来了一座“空中医院”——天津微医互联网医院。依托网上诊疗资源，天津微医互联网医院联合恩施州卫生健康委、恩施州中心医院，上线“新冠肺炎实时救助平台”。平台24小时无休接诊，为恩施的老百姓提供免费在线问诊、心理健康咨询、药械物资募捐等服务。平台上线以来，已注册恩施州执业医生4571人，接诊用户2845人。此外，除派出医护人员外，天津还举全市之力加强恩施物资保障。

2月19日一大早，恩施州咸丰县朝阳寺镇罾沟村四组几位村民买菜买肉，连同1000斤大米、26桶食用油，送到咸丰县中医医院和县机关事务服务中心指定餐厅，为天津来的医务人员改善伙食。“你们不远千里来支援，我们很感激。”有位村民说。

恩施宣布，所有景区对天津医务人员及家属，一年内免门票。对所有天津市民，半价开放。天津医疗队员也和当地医务人员约定，“等到摘下口罩时，一定好好看看这座城市。”

天津市委主要负责同志表示，天津、恩施两地远隔千里，但心相系、情相依，天津将继续与恩施人民携手同心、顽强奋战，坚决打赢这场疫情防控阻击战。

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 06 版）