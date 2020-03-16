巩固疫情防控良好势头

习近平总书记强调，要清醒认识当前疫情防控和经济社会发展形势的复杂性，增强统筹抓好各项工作的责任感和紧迫感。当前，疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复，巩固和拓展这一来之不易的良好势头，疫情防控与经济社会发展“两手”都要抓、都要硬，要加快建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序，把各项工作继续抓紧抓实抓细。

抓紧，就是疫情防控和经济社会发展都不能松。一方面，湖北和武汉疫情防控任务依然艰巨繁重，其他地区人员流动和聚集增加带来的疫情传播风险还在加大，要继续严密防控，快速筛查患者、快速切断传染源，救治更多患者、挽救更多生命。另一方面，抓紧推进经济社会发展各项工作，精准有序扎实推动复工复产、加强春耕备耕和越冬作物田间管理，努力实现人财物有序流动、产供销有机衔接、内外贸有效贯通，把疫情造成的损失降到最低限度。对疫情的警惕性不能降低，对推动经济社会发展的紧迫性不能放松，以“两手抓”取得双胜利。

抓实，就是坚持实事求是、一切从实际出发。疫情发生后，各级党组织和广大党员、干部冲锋在前，充分发挥了战斗堡垒作用和先锋模范作用。然而，一些地方仍存在形式主义、官僚主义作风，有的不敢担当、不愿负责，畏首畏尾，什么都等上面部署，不推就不动；有的疲疲沓沓、拖拖拉拉，情况弄不清、工作没思路；有的敷衍应付、作风飘浮，工作抓而不细、抓而不实等，影响了疫情防控与推进经济社会发展的进度和成效。始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，增强仁爱之心，当好人民的贴心人，把各项工作抓实，才能保证疫情防控和经济社会发展两不误。

抓细，就是坚持精益求精，练好“绣花”功夫。加强疫情防控必须慎终如始，谋求经济发展务必精准有效。当前，做好统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，要务求“精准”。补好“外防输入、内防扩散”漏洞，“点对点”接送员工返岗复工、周密安排员工吃住行和车间管理，推动产业链各环节协同复工复产，落实用地、用能、资金等配套政策……这些都离不开细分社区网格、细化防控责任，分区分级、精准施策；细化发展任务、细盯发展进度，推动经济社会加快发展；细扫盲点、细落责任，力争经济社会发展早日全面步入正常轨道。

在磨难中成长，从磨难中奋起。统筹做好疫情防控和经济社会发展，既是一次大战，也是一次大考。继续以“咬定青山不放松”的韧劲、“不破楼兰终不还”的拼劲，沉下心来、扑下身子、咬紧牙关，坚定必胜信念，毫不放松抓紧抓实抓细统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，我们一定能够战胜这场疫情，也一定能实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的目标任务。

（作者单位：安徽省中国特色社会主义理论体系研究中心）

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 05 版）