春暖花开，万物复苏。福建年度植树造林任务完成过半，河北雄安新区“千年秀林”计划再发力，宁夏已完成近七成造林作业设计及审批……刚刚过去的植树节前后，在防控好疫情的基础上，全国国土绿化行动渐次展开，在春天里培植下新的绿色希望。

“草木植成，国之富也。”今年是新中国植树节设立的第四十二个年头。过去40多年来，我国造出了全世界面积最大的人工林，成为全球森林资源增长最多的国家。这一历史性、世界性的成就，同广泛开展国土绿化行动、动员全社会参与义务植树密不可分。与森林资源增长同样宝贵的，是生态文明意识与观念的深入人心，是“一任接着一任干”实干哲学的不断传承，是“绿水青山就是金山银山”理念的践行。

发展林业是全面建成小康社会的重要内容，是生态文明建设的重要举措。“众人拾柴火焰高，众人植树树成林。”义务植树不仅是全民参与生态文明建设的一项重要活动，而且是一项法定义务。同时应该看到，一方面，人们改善生态的愿望、爱绿植绿护绿的自觉性越来越强，城乡居民居家植绿、种养花草已成习惯，植纪念树、造纪念林成为风尚；另一方面，各地城镇周边、交通便利的地方已基本完成绿化，可用于义务植树的地块越来越少，宜林地大多处于远离城镇、交通不便的区域，人们参加义务植树越来越难。如何创新义务植树方式，成为新的课题。

近年来，造林绿化、抚育管护、自然保护、认种认养、设施修建、捐资捐物、志愿服务……不断创新的方式，正在让全民义务植树工作向更深层次、更广领域、更大范围发展。特别是，伴随着互联网应用的推广普及，“网络植树”已经成为可能，不仅增进了义务植树的群众性和广泛性，而且激发了义务植树的成就感和荣誉感。许多地方通过全民义务植树网，向当年完成植树义务的人颁发尽责电子证书，这不仅是激励人们参与义务植树的一种手段，也是新形势下义务植树工作的一项创新。

让一个节日最大化实现其设立初衷，除了发布节日主题，也需要涵养节日文化和节日习俗。就植树节而言，除了植一棵树、留一片绿，致敬植树先锋、治荒典型、治沙楷模也可以固定为节日习俗。我们没有办法像生态守护者一样天天“长”在林地沙地里，把植树的使命看得比生命更重，但完全可以成为生态守护者的守护者，褒扬和传承他们的精神，支持和扶助他们的事业。十年树木，百年树人，种树的道理也是育人的道理。开展有意义、有意思的森林实践课、生态教育课，在孩子们心中种下一棵绿色树苗，这也是植树节的题中之义。

“纤纤不绝林薄成，涓涓不止江河生。”只有日积月累植树造林的潜功，才能造就青山叠翠、江山如画的显功。当前，我国生态欠账依然很大，缺林少绿、生态脆弱仍是一个需要下大气力解决的问题。全国动员、全民动手、全社会共同参与，用足植树造林、增绿护绿的功夫，我们就一定能不断创造更可持续的发展条件和更加宜居的生活环境，建设好天更蓝、山更绿、水更清的美丽中国。

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 05 版）