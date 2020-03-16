做到“两手抓”  夺取“双胜利”

实施分区分级精准防控，统筹疫情防控和经济社会发展，不是要放松疫情防控，相反提出了更高标准、更高要求。这是对各级干部特别是领导干部责任担当、能力本领、工作作风的一场大考

疫情发生后，吉林全省上下认真贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神，迅速进入战斗状态，全面落实“五级书记抓防控”责任，认真抓好保防控、保民生、保安全、统筹经济社会发展各项工作，取得了重要阶段性成效。总的看，我们已基本稳住了形势，掌握了工作主动权。这凝结着广大干部群众特别是医务工作者、一线防疫人员的艰苦努力和无私奉献。

今年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，也是“十三五”规划的收官之年。吉林省经济已经企稳回升的步伐和势头受到突如其来疫情的影响，必须采取超常规举措，尽快把损失降到最低、把进度赶回来。分区分级精准防控，统筹疫情防控和经济社会发展，不是要放松疫情防控，相反提出了更高标准、更高要求。这是对各级干部特别是领导干部责任担当、能力本领、工作作风的一场大考。

必须增强底线思维。这个底线是防控疫情的底线，不能功亏一篑；也是全年目标任务的底线，决心不可动摇。必须坚定必胜信心，知难不畏、迎难而上、排难而进，做到疫情传播和疫情影响同阻断、疫情防控和经济社会发展两手抓、夺取疫情防控和全面建成小康社会双胜利。

大事难事看担当，危急时刻显本色。各级党组织要坚决扛起责任，把中央决策部署落实落细落到位。各级领导干部要发挥好示范带头作用，把所有精力都用在研究问题、解决问题上，冲锋在前、经受考验。这样的关键时刻，如果冲不上去、不敢担当、没有作为，就是政治上的不合格。

这场保卫人民生命安全和身体健康的严峻斗争，我们只能胜利、不能失败，没有任何退路。要擦亮共产党员的先锋底色，谁是党员谁先上，越是艰险越向前，以实际行动践行初心使命。现在有很多硬骨头要啃，不少难题要破解。必须发扬斗争精神，勇于攻坚克难，列出问题清单，建立工作台账，把问题一个一个解决掉，把工作一项一项抓上去。

要把稳增长放到突出位置，扎实做好“六稳”工作，突出抓好企业复工复产、春季农业生产和重大项目建设等工作。疫情防控不容半点闪失，脱贫攻坚也不容半点闪失。要聚焦“两不愁三保障”发起最后总攻，确保如期实现全面建成小康社会目标。

要多从群众角度想问题，既守牢疫情防控的防线，又尽可能减少对生产生活的影响。要组织动员群众投身疫情防控，形成万众一心、众志成城的强大合力和浓厚氛围。

这场特殊战斗看不到硝烟，但能非常清楚地看到每个党员干部的表现。我们要树立鲜明导向，督促引导党员干部在这场政治大考、能力大考、作风大考中交上一份合格答卷。

——吉林省委书记巴音朝鲁日前在全省统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展“三抓”“三早”行动动员大会上说

（本报记者 岳富荣 孟海鹰整理）

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 05 版）