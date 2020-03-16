暖心措施为战疫一线工作人员加油鼓劲

实实在在的精神关怀、物质补助、心理抚慰，既是对疫情防控一线人员付出心血和汗水的充分肯定，也是对忠于职守、乐于奉献、实干担当等先进品质的有力褒扬

近日，中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组印发《关于全面落实疫情防控一线城乡社区工作者关心关爱措施的通知》，指导各地各部门对坚守岗位、英勇奋战的城乡社区工作者进行关爱、补助、保障和慰问，激励广大社区工作者不畏艰险、勇往直前。

疫情发生以来，近400万名城乡社区工作者奋战在65万个城乡社区的疫情防控一线，平均6个社区工作者守护着一个社区，每名社区工作者面对350名群众，足见社区防控任务之繁重、工作之辛苦。摸排人员往来情况，上门进行健康监测，做好公共场所清洁消毒，宣传防疫知识，保障居家隔离群众基本生活需求……方方面面内容，无不需要社区工作者把责任践行到每一个环节、每一个家庭。广大城乡社区工作者坚守岗位、日夜值守，在各个社区筑起了疫情联防联控、群防群控的关键防线，为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献。

疫情当前，奋战在一线的医务工作者、解放军指战员、社区工作者、公安干警、基层干部、下沉干部、志愿者和居民群众，都配得上人们最诚挚的敬意。实实在在的精神关怀、物质补助、心理抚慰，既是对疫情防控一线人员付出心血和汗水的充分肯定，也是对忠于职守、乐于奉献、实干担当等先进品质的有力褒扬。让英勇者享其荣，让实干者得实惠，让奋斗者有奔头，可以释放出奖优评先、激励担当的强烈信号，推动疫情防控各项工作形成争做先锋、爱岗敬业、崇尚实干的浓厚氛围。

贴心暖意看得见、关怀保障实打实，这是党中央关心关爱基层干部、医护人员、城乡社区工作者等疫情防控一线人员的鲜明态度和重要要求。此次《通知》明确要求改善一线城乡社区工作者的防护条件，并切实保障他们的身心健康。轮休、补休等方式不仅是对社区工作者们的关爱，其实本身就是疫情防控的一种科学举措。从适当发放工作补助到加强关爱慰问，再到对成绩突出者大胆使用，《通知》从物质奖励、福利待遇和精神褒扬等方面多措并举，为各地落实关心关爱要求指明了方向。

全面落实关心关爱措施，需要注意基层导向和效果导向，务必合情合理、对接实际。疫情防控成效系于精准，关心关爱政策同样需要精准聚焦，真正落实到社区（村）“两委”成员、社区（村）专职工作人员等一线城乡社区工作者上。无论关爱慰问还是表彰褒扬，都要根据贡献的大小而不能论资排辈，向在一线冲锋陷阵的工作人员倾斜，避免出现张冠李戴、走形变样。同时应注意到，除了专职工作人员外，广大社区（村）志愿者也在疫情防控一线做了大量工作，对他们的关心关怀同样是落实《通知》要求的应有之义。

医护人员冲锋陷阵、救死扶伤，基层民警日夜值守、护佑万家灯火，社区工作者任劳任怨、保一方平安……在疫情防控这场战斗中，各条战线各个职业都为疫情防控作出了积极贡献。给予他们物质上支持、精神上鼓励、身心上照顾，将各项关怀关爱、服务保障工作落到实处，一定能凝聚起打赢这场疫情防控人民战争、总体战、阻击战的磅礴力量。

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 05 版）