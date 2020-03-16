图为雷神山医院物业团队垃圾转运组成员合影留念。

资料照片

在武汉雷神山医院，因为有了他们，日常的保洁消毒、治安巡逻、配送分发盒饭等工作才得以有序运转。他们，便是共有400余人的雷神山医院物业团队。

2月16日，作为有着11年临床护理经验的武汉地产集团物业公司业务骨干杨玲得知雷神山医院ICU病房正式启用后，主动请缨：“我有经验，ICU病房我不进谁进！”

在她的带领下，物业团队4名成员承担起2间ICU病房和护士站等区域的保洁工作，每天工作10小时以上。除了正常保洁，杨玲还要负责1间ICU病房里仪器设备、病床的消毒杀菌工作。“每个患者病床旁都有一个1.2米高的大号垃圾桶，平均一天要清运30多袋医疗垃圾。”杨玲说。

疫情发生前， 陈伟伟是一名专职网约车司机。1月27日晚上11点，看到朋友圈里招募雷神山医院物业人员的消息，他打了一个咨询电话，两天之后就报上了名。“就如当初选择当兵一样，我想做点有意义的事情。”自2月2日进驻雷神山医院，陈伟伟和30名组员便负责32个病区的医疗垃圾转运工作。

刚到雷神山医院，陈伟伟和同伴每天要负责100袋垃圾的清运。随着收治患者人数增加，这个数字不断攀升，600袋、1000袋……任务最重的一天，陈伟伟凌晨3点半才下班，回宿舍只睡了3个多小时又继续工作。

“陈伟伟快来收垃圾，A16病区垃圾堆满了。”微信工作群里的消息几乎没断过。作为组长，不管谁呼叫，陈伟伟都第一时间回复并赶到。“谁都怕病毒，但不能因为怕就不处理，我愿意为抗击疫情出一份力。”

雷神山医院的物业管家、党员李炫汐已经坚守岗位一个多月。1993年出生的李炫汐，负责雷神山医院的设备维修、生活物资采购等工作。刚开始，医院2天之内有12个病区开放，各病区护士长对物业工作的要求不尽相同。李炫汐按照各病区的要求协调跟进，每天都要接120多个电话。

为了制定精准的物业工作流程，李炫汐一次又一次进入隔离区病房和垃圾转运队，测算每个人的任务量。李炫汐说，“危险的确是有的，可武汉养育了我，这个时候我要回报这个英雄的城市。”

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 04 版）