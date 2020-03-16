抗击疫情上一线 联系群众汇民情

在新冠肺炎疫情防控的紧要关头，包括近3000名全国人大代表在内的260多万名各级人大代表牢记初心与使命，迎难而上，积极投身这场没有硝烟的战斗。医疗诊治、社区防疫、农村防控、物资保障、科研攻关……代表们奋战在疫情防控的不同战线。他们挺身而出，用行动诠释着“人民选我当代表，我当代表为人民”的庄严承诺，与人民群众一起筑起抗击疫情的钢铁长城，凝聚起打赢疫情防控阻击战的磅礴力量。

1月27日，农历大年初三，正在天津指导疫情防控的全国人大代表、中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼飞赴武汉。从这天开始，他就一直坚守江城，战斗在最前沿。2月16日，张伯礼因劳累过度做了胆囊摘除手术，术后第三天就又投入抗疫工作。

在各地医疗卫生战线的各级人大代表们坚守岗位、尽职尽责，积极参与疫情防控和医疗救治工作。李为民、罗杰、雷冬竹、张荣珍、蔡卫平、周松勃、胡春莲和王茂生、周怡兴……这些奋战在抗疫最前线的白衣勇士，以生命守护生命，让沉甸甸的“代表”二字分量更重。

在抗击疫情的危难时刻，人大代表彰显责任与担当。疫情发生时，全国人大代表、大冶有色金属集团控股有限公司职工李莉虽然术后初愈，但她仍主动担任社区志愿者，每天到社区随机抽取90户打电话，督促社区防疫工作落实。全国人大代表、茂名市社会福利院院长李兰果断决策，从1月22日起采取零探视制度，1月29日起升级为封闭式管理，全力保障这些特殊服务对象的生命安全。全国人大代表、福建省龙岩市西安社区党委书记章联生主播的网络直播党课栏目及时推出系列节目，用通俗易懂的顺口溜宣讲疫情防控工作……

在积极参与疫情防控的同时，各级人大代表充分发挥密切联系人民群众的天然优势，从各自专业领域出发，汇民情、聚民智，围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展提出了许多科学、合理的建议。截至3月10日，全国人大常委会办公厅已收到全国人大代表提交的关于疫情防控工作的建议133件。这些建议针对性强、操作性强，为全国疫情防控提供了重要的决策参考。来自中医药教育科研领域的全国人大代表司富春提交了一件关于进一步提高新冠肺炎中医辨证论治救治率和救治效果的建议，建言完善论证方案，加快在基层医院推广使用；来自医疗一线的全国人大代表蔡卫平提交了一件关于建设平战结合的综合性传染病医院，应对各种重大疫情的建议，建言扩大传染病医院建设规模……这些非常时期的创新和务实之举不仅成为人大代表高效履职的有益探索，也为增强闭会期间的代表履职实效开阔了思路。

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 04 版）