远程心理健康培训为抗疫工作者解压

人民网北京3月15日电 （记者倪弋）日前，由中国心理卫生协会等单位举办的第二期抗击疫情远程心理健康培训讲座，通过综治视联网和医学卫生专网，以及电视、移动客户端等向全国范围内疫情防控基层一线工作人员、医务工作者、社区网格员等进行了全程直播。首都医科大学临床心理学习学术委员会主任杨凤池教授作了主题为《阳光心理 驱散毒霾》的讲座，为抗疫一线工作人员提供了一整套科学的心理疏解方法。

据介绍，中国心理卫生协会等单位通过举办抗击疫情远程心理健康培训系列讲座，为基层防控工作者远程开展心理辅导，协助他们治愈心理创伤。同时，这一系列培训也帮助社区居民在居家期间维持良好的心理状态。据统计，此次讲座共有2.6万个视联网分会场加入培训，180余万名基层干部、医务工作者、社区工作人员、网格员、调解员等一线疫情防控人员参加培训，通过电视、移动端等收看的人数约100余万人次。

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 11 版）