最是“小事儿”暖人心

细微之处，最能衡量一座城市的温度。尤其在特殊时期，用心去体察每一份微小的心愿，显得尤为可贵

春日回暖，西安曲江新区街上，渐渐热闹起来。生鲜超市的老马刚开店门，戴着口罩的顾客就挤了进来。窄窄的走廊里，一时挪不开身来。

“外面空地儿大，不如搬上蔬菜，搁门口卖吧？”身为曲江新区疫情防控指挥部现场指挥长，刘玮和巡街的队员们见状，上前和老马商量。不一会儿，队里四五个小伙子三下五除二，帮忙把瓜果蔬菜齐刷刷摆到了店外空地上。

“防疫无小事，千万别大意。”刘玮笑着说。老马也挺高兴，“我卖得红火，大伙儿买得安心。多谢你们帮忙！”

最近，街上商铺陆续开门，刘玮和队员经常搭把手。帮大家买消毒液、办复工表，“事情虽然小，可小事儿暖人心。”

自疫情防控以来，类似“小事儿”可不少。第一次见刘玮，是一个多月前。他刚刚脱下防护服，口罩在鼻梁上勒出了红红的褶印。刘玮身后，是一家临时改成观察站的宾馆：辖区内从湖北来的人员，在此集中留观，每人都配了单间。

留观人员上百，生活习惯各异，该如何协调？

“‘隔离’不能‘隔心’。”刘玮的想法很直白。可是，来自湖北的老李，心里却有些不好受，“待在酒店不能出门，还是有点委屈。”

老李的想法，并非个例。咋办？会议室里，指挥部几十名党员干部一番合计。很快，每位留观人员收到一张“连心卡”，上面公布了电话，可24小时联系。值班室的“心连心来电登记表”上，生活需求统计的备注栏越列越长：“缺个剃须刀”“门卡被锁住”“降压药没有了”……

备注栏也是任务单。刘玮带着党员干部，对照备注栏一项项落实。“特殊时期，都不容易。要尽量满足大家生活需求，让他们像在家里一样。”

留观人员中，不乏老人、孕妇。考虑到饮食习惯，指挥部还请来湖北厨师，制定了专门食谱，菜单上，每个人都注明特殊需求。

长长的备注栏，每一行字背后，都连着最真实的需要。虽然有的诉求可能琐碎，但正是这些细微之处，最能衡量一座城市的温度。尤其在特殊时期，用心去体察每一份微小的心愿，显得尤为可贵。

后来，指挥部还邀请来心理医生，为他们进行心理辅导、纾解焦虑。给每个人送餐时，也会附上一张暖心卡，写上鼓励的话语。对刘玮而言，最好的消息莫过于，观察站里，大家都健健康康。

疫情防控不能马虎，细节决定成败。在这既宏观又具体，既刚性又贴心的落实过程中，细节体现社会治理的智慧，彰显基层干部的作风。

（作者为本报陕西分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 11 版）