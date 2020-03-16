非常时期，当好“电保姆”

力保供电万无一失、开辟办电绿色通道、加强科技研发应用……新冠肺炎疫情防控期间，中国南方电网广东电网公司频频出招，为疫情防控阻击战“充电蓄能”，为广东这个经济大省按下复工“加速键”，当好“电保姆”。

战疫情，为医院供电保驾护航

“所有待送电设备验收均合格，具备送电条件……现场无异常情况，确认完毕，已做好送电准备！”随着南方电网广东中山供电局港口供电分局急修班长吴万荣激动的话语，一台环网分接箱和两台箱式变压器的开关被顺利合上。

2月6日12时30分，灯光在广东省中山市第二人民医院临时防疫病房亮起，送电成功了！中山供电局成立的党员突击队和青年突击队成员在6天内与疫情竞速，用“最短时间办理手续，最少流程发放物资，最快速度建设工程”，让这片光亮比原计划提前到来。

“为市二院扩建工程配套电气设备和增容用电的任务确实很累，但大家毫无怨言，都全力以赴。”杨春春是中山市凯能集团施工项目负责人，作为广东电网中山供电局下属平台企业一分子，2月1日原本还在休假的他紧急返岗，和其他项目成员一样，每天一干就是十几个小时。

得知施工位置是一家定点医院，杨春春坦言自己也有些许顾虑。“但人民群众的生命安全是第一位的，作为入党积极分子，我责无旁贷。”

走在队伍前面，党员突击队和青年突击队队员是可敬的榜样；坚守防疫一线，市二院是广东电网为防疫重要场所提供持续电力保障的成功缩影。

新冠肺炎疫情发生后，广东全省定点收治医院全部成为电网的重点保护对象，确保24小时电力供应万无一失。与此同时，广东电网精准掌握各防疫重要场所与社会重点部位供电保障需求，应急抢修队伍随时待命。截至目前，广东电网的重要用户供电保障工作实现零差错零失误。

助生产，“无接触”也能电力满格

“广东电网办事人员当天行动，当天办结，我们接到任务后第二天就得以正常开工。”看着无菌车间内一只只口罩从超高速全自动生产线上顺利进入包装袋，广东汕尾海丰娜菲实业股份有限公司相关负责人杨腾云心里的大石头总算落了地。

原来，公司在大年初二突然接到政府紧急下达的口罩生产任务，刚清闲下来的工厂需要立刻投产，用电成了大问题。让杨腾云惊喜的是，广东电网公司汕尾海丰供电局城东供电所的客户经理早已开展前期摸排，通过电话对接，网上传资料核准，迅速完成了公司的用电报装。

“真是多亏了他们！”杨腾云连连感激，自己在“无接触”过程中完成了公司的办电业务。自大年初三复工以来，娜菲实业已为全国疫情防控工作提供了1000余万只口罩。

不仅保防疫，也要助发展。随着务工人员陆续返岗，解决企业随之“加码”的用电需求问题，受到南方电网广东肇庆供电局的持续关注。

受理、审批、物资材料准备、停电施工、装表、验收、接火送电流程……不到3天时间，广东肇庆高要海大生物科技有限公司拟建设6条膨化水产饲料生产线的扩容复产用电需求线上受理完毕。坚实的电力保障，护航畜禽水产生产正常运行，护航大湾区的“菜篮子”。

“无接触”“一次都不跑”“互联网办电”……疫情防控的特殊时期，办事距离远了，服务却更加贴心。广东电网于1月19日顺利上线南方电网首个完全云化的业务平台，覆盖网上营业厅、掌上营业厅、微信营业厅、“南方电网95598”微信服务号、支付宝生活号等多个互联网渠道，同时提供118项服务功能，目前广东省全部用电业务均可通过此平台办理。

保安全，黑科技让作业无人化

在广州市越秀区西华路华业大厦附近的社区疫情防控检查点，一位特殊的“社区防疫巡检员”尽职尽责坚守岗位。“注意！未佩戴口罩！”别看它个头不高，能耐可不小，一名行人就收到了警告信息。

这位行动敏捷的“一线工作者”，是南方电网广东能源技术公司自主研发的防疫巡检机器人。这个高约0.7米、重40公斤、占地不足0.3平方米的小家伙，掌握着人脸识别、口罩测试、高精度人体测温、自主定位导航、远程监控、可视化指挥等多项技能。

随着复工复产的有序推进，用电负荷逐渐加大。南方电网广东电网公司的“机器人联盟”立刻加入保供电队伍，科学战疫，大展身手，各显神通。

上班时间刚到，南方电网广东中山供电局500千伏文山变电站的电气设备巡视工作正井然有序地进行，智能巡检机器人“大眼萌”在高压场内对开关位置、表计显示的运行状态实时把关；GIS室和继保室内的继保巡检机器人“蜘蛛侠”仔细检查电气设备是否有异常信号。

“运维人员只需要坐在后台机终端，判定机器人传输的图片和数据即可，外出活动时间的减少大大降低了防疫风险。”中山供电局文山变电站值班长王乐很感谢这些智能化的新“同事”，有了科技手段的支持，人机联手，事半功倍，给电网稳定运行上了“双保险”。

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 08 版）