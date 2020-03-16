加快推进重大工程建设

重大工程关系国计民生。加快推进国家规划已明确的重大工程建设，能为抗击疫情提供坚实保障，有效降低疫情对经济社会发展的影响，努力实现今年经济社会发展目标任务。当前，在各地各部门的精准安排下，一些重大工程的施工现场，已经重现往日繁忙。

——编 者

截至3月15日，雄安新区已复工重点项目67个

“严”字当头 安全复工

本报记者 史自强

3月6日8时，一辆载着28名工人的大巴车从河南南阳出发，当天20时抵达中铁十二局雄安站站房一标段项目门口。在项目防疫专员带领下，工人们依次登记信息、检测体温、领取口罩，完成多项程序后入住宿舍。

作为京雄城际的重要站点，雄安站站房主体共计5层，站场总规模达11台19线。竣工后，将实现汽车、高铁、城轨、公交有机融合，成为雄安新区未来的绿色生态交通中心。为尽快推动工程建设，保障工人安全返岗，项目部通过包车的形式“点对点”专车接送，实现防疫、用工两不误。

解决用工短缺的阶段性难题，雄安新区精准发力，积极调动各方资源。

“我们与新区工地管理组、雄安集团建立用工对接机制、信息交流机制，涉及劳务人员跨区域调动的，及时与河北省人社厅联系协调。”雄安新区公共服务局就业创业组组长张京说。

在做好外地务工人员返岗服务的同时，雄安新区还通过提供免费线上技能培训、搭建用工平台、开通企业招聘“网上直通车”等措施，积极做好本地农民工上岗就业服务工作，使项目建设用工得到较好缓解。

突出“严”字当头，雄安新区制定项目复工条件和疫情防控方案审核流程，成熟一个开工一个。坚持问题导向，及时梳理安全生产、物料供应、餐饮配套等方面存在的问题，力求快发现、快提出、快协调、快解决。

雄安集团党委副书记、总经理刘中林表示，重大项目复工要把好5道关：人员进场关、施工现场管理关、方案审核关、应急处置流程关和应急物资保障关。

在容东片区综合管廊RDSG—4标段项目现场，工人进场施工的要求相当严格。“拟进场工人要先经过连续14天体温监测确认没有异常、建立健康档案、接受防疫和安全培训、入住隔离观察区等程序。”项目质量总监李超介绍，所有工人过完8道关，才能正式入场复工。

疫情期间，雄安新区将防疫作为第一要务，建立健康排查、封闭式管理、安全培训、分区管控等全面防疫体系，所有复工复产企业均制定并落实了严格的防、控、查安全措施。

各大重点建设项目生活区、生产区实行“红、黄、绿”分区管理。“红区”是进场未满14天、乘坐公共交通工具返程务工人员；“黄区”是进场未满14天、自驾或乘坐专车返程务工人员；“绿区”则是春节期间未离开工地人员和当地务工人员。

“我在‘黄区’居住，进入食堂后，还需在黄区就餐。‘4人1桌’改为‘1人1桌’。”雄安站站房建设项目工人韩海龙说。

此外，雄安集团还充分利用大数据等手段，建立风险筛查、防控机制，助力科学防疫。

“工人下班后，出工地要进行一次人脸识别，回到生活区还要进行人脸识别。两次识别时间间隔最长1小时，以减少工人外出聚会的可能性，最大限度消除疫情扩散的风险。”雄安站站房指挥部防疫负责人常士锋说。

初春雄安，生机勃勃。自2月10日以来，雄安新区各大重点建设项目稳步复工。截至3月15日8时，雄安新区已复工重点项目67个，22467名工人返岗工作。

粤港澳大湾区深中通道全线复工

实干巧干 抢抓工期

本报记者 贺林平

“广东援助我们湖北荆州，我做这点事算什么？”边仔细检查着眼前的施工机具，边在本子上“唰唰唰”地记录，马本章头也不回地说。

伶仃洋上，暖风拂面，吹得身边的旗帜猎猎摆动。马本章此时所站的地方，正是深中通道伶仃洋大桥西锚碇工地。作为地下连续墙班组的安全员，为响应项目方抢抓工期的号召，他放弃了回家团圆的机会。“原打算节后再补个假回趟老家，哪知回不去了，索性留下来继续干。何况工地现在复工了，抢赶工期，也急需人手不是？”

如果把珠三角看成一个以广州为顶点的“A”字，深中通道正好连上了内腰里的一短横，一旦建成通车，将成为继港珠澳大桥之后沟通大湾区东西部的真正“大动脉”。随着2月底工程全线复工，3月11日到岗员工已超7000人，达到去年全年最高水平。尽管受到疫情影响，对于按计划推进工程建设，广东省交通集团总经理刘晓华仍满怀信心，“接下来还有更多的工人、设备和原材料集结到位，誓要把错过的工期抢回来！”

可不是吗，在老马身后，三四十名身着红色工衣、头戴安全帽的工人在1米多高的钢筋笼上一字排开，用点焊将连接处逐个加固。远处，一座座重型机械在这个小小的海上作业平台上上下运转，一艘艘砂石船、警戒船在周边水域往来穿梭，和更远处主航道上的巨型货轮互相映衬，勾画出一幅热火朝天的复工建设图景。

这一幅图景来之不易！受疫情影响，工人安全返岗成了难啃的“硬骨头”。就拿老马所在的通道关键性工程——伶仃洋大桥西段来说，节前600多名施工工人中，湖北籍的就超过100人，急坏了承建该标段的保利长大工程公司项目团队。

项目书记沈卫东回忆，2月9日、10日，公司、标段项目部和分包队伍一连两天的视频讨论，终于打听到四川阆中有一批工人可以复工了。“马上联系，一个个查询过去14天的活动轨迹，协调旅游大巴赶赴阆中接人，点对点直达项目部。”工地这一边，紧急改造出80多间隔离单间。

3月8日，伶仃洋大桥西主塔承台超8000立方米混凝土浇筑完成，是整个项目单次混凝土浇筑方量最大的一次。为确保工程质量，这次施工必须不间断进行，从3月5日晚上9点左右开始，持续时间超过70个小时。施工地点在距离陆地约35公里的海面上，生产、运输、补料、施工必须一环套一环。

这只是工程复工后，施工人员埋头苦干的一个缩影。实干、苦干，还要巧干。这不，在巨大的预制沉管底板上，智能浇筑系统正在精准地对仓隔进行混凝土浇筑。为数不多的工作人员，一边盯着数字化控制系统，一边不时查看实时更新的数据。一名员工告诉记者：“这是我们自主研发的智能浇筑系统，比传统的浇筑系统效率高、风险低、稳定性高，更重要的是，一条智能浇筑生产线只需要300多名工人，比传统线少用700多人。在目前缺工的情况下，既保证了工效，又降低了人群聚集风险。”

深中通道管理中心党总支副书记、副主任杨阳表示，深中通道预计年内实现沉管隧道E1管节浮运沉放、桥梁工程索塔承台施工等，项目计划2024年建成通车。“我们组建了建设期党委，把46个施工单位拧成一股绳，日夜奋战，不辱使命。”

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 08 版）