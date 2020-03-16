卫生安全升级 北京餐企力行堂食新规

堂食就餐也有规矩。3月15日，记者针对北京市商务局近日发布的《疫情期间餐饮服务单位经营服务指引3.0版》（以下简称“指引”）的内容，实地走访调查了众多餐饮企业的执行情况。指引进一步明确了复工复产期间消费者就餐和餐厅服务细节，餐饮服务单位要在店内外候餐区、取餐区、结账区划设“一米线”，严格控制排队就餐人流密度。

同时，指引提倡使用二维码扫码点餐、结账，要求就餐人员不得面对面就餐。本次发布的指引适用于本市餐饮企业及其门店、单位食堂、网络餐饮服务第三方平台等餐饮服务单位。北京商报记者也走访了部分已经恢复堂食营业的餐厅，目前多数餐厅都已经启动了“公筷公勺”活动，并且可为堂食消费者提供分餐服务以及一次性餐具以保证堂食防护。

北京商报记者走访金地广场、合生汇等商圈发现，目前多商场餐厅已经恢复堂食营业，到店堂食的消费者数量也明显增多。记者在将太无二金地广场店看到，目前该门店门口有餐厅消毒信息公示、支持“公筷公勺”的海报，并摆放了将太无二在疫情期间研发出的外送小火锅套餐产品以及一次性餐具。

据将太无二相关负责人介绍，目前由于周边写字楼复工企业增多，店内的堂食客流正在逐步恢复，目前门店的堂食营收比例也在逐步上涨，已经能达到30%。为此，将太无二也开始更重视已恢复堂食经营门店的防疫工作。

在将太无二金地广场店可见，目前将太无二仅开放了少部分餐位，消费者到店就餐也需要隔开距离。餐厅为避免消费者面对面就餐，还在部分餐位上放有“停用”的字牌。此外，将太无二也积极响应此次“公筷公勺”的活动，为堂食消费者的每道菜提供公筷、公勺，对于部分菜品也提供分餐服务，分好餐品后再上桌。

锦府盐帮合生汇店同样也采用了这类方式。为避免堂食消费者接触，锦府盐帮合生汇店仅保留了少量的餐位，并严格控制到店用餐人流。据该店工作人员介绍，目前锦府盐帮仍然主要依靠线上外卖业务，堂食也有很明显的起色，但现在最主要的工作是做好防护，因此门店对客流的控制也非常严格。北京商报记者在走访中发现，很多恢复堂食的餐厅也鼓励消费者扫码点餐、付款，以此减少消费者与店内工作人员的接触。

除了对餐厅堂食环境及服务的规范指引外，北京商报记者注意到，新版指引还对餐厅的采购进货进行了相应的规范。指引指出，餐饮服务单位须严格落实进货查验及索证索票制度，做好采购验收及台账登记工作，不得采购不明来源或不符合要求的食品和食品原料、严禁采购使用病死或死因不明以及检疫不合格的肉类及其制品，严禁圈养宰杀活的畜禽动物，严禁采购和制售野生动物及其制品。对冷冻冷藏和保鲜设备进行全面维护保养，保持清洁卫生。所有原材料应保持新鲜，加强保鲜、冷冻、冷藏环节的处理和使用。食品原材料坚持覆盖保鲜膜再进行储存，防止交叉污染。

对此也有餐厅负责人表示，自疫情发生以来餐厅已经对产品结构进行了相应的调整，并且后厨也有更严格的消毒流程和规范。此次指引的发布，对于餐厅进一步提升疫情期间的食品卫生安全水平有一定的引导作用。（记者 郭诗卉）