疫情防控，科普不可或缺。防疫知识走进千家万户，将为打赢疫情防控阻击战注入更多理性力量

“鞋子会把病毒带回家吗”“检测仪会不会造成交叉感染”“可否通过大强度锻炼提高抵抗力”……

新冠肺炎疫情期间举行的国务院联防联控机制发布会上，每次都会邀请专家解答公众疑惑。专家们的话，老百姓信得过、听得懂，成为人们了解疫情防控知识的权威信息。

新冠肺炎疫情暴发以来，院士、医护专家、科普工作者，通过新闻媒体或网络平台，不停向公众传播疫情防控知识。他们用通俗易懂的语言、生动活泼的形式，介绍知识，解读疫情，回应关切，消除谬误，筑起了普通人抗“疫”的防线，起到了良好的效果。

疫情防控，科普不可或缺。一方面，广泛普及科学防护知识，能够增强群众的自我防范意识和防护能力，提升防控工作的科学性和有效性；另一方面，有利于引导群众正确理性看待疫情，消除恐慌心理，克服焦虑情绪，增强战胜疫情的信心。更好更快打赢疫情防控阻击战，还需要进一步提升科普工作质量，增加群众和社会急需的科学知识供给。

有效增加科学知识供给，应加强疫情防控科普与科研工作联动。当前，疫情科研攻关正处于关键阶段，科学家对病毒规律性的认识仍待深化，药物及疫苗研发还在进行。正确把握科研与科普两者间的关系，科普知识要跟进最新的科研进展，在满足群众信息渴求的同时，还应经得起时间检验。

有效增加科学知识供给，也意味着提高疫情防控科普信息的权威性。目前，疫情防控知识来源多、数量大、传播广、普及快，有时候不可避免会导致信息多样化，甚至互相干扰。须校好疫情防控的“知识准心”，发挥权威科学家的作用，给群众一个“定心丸”。

新冠肺炎传染性强、隐蔽性大、危害严重，短期内公众对相关知识需求激增，公众关注点不一样，接受信息的途径也不同，科普工作尤其应注重创新传播手段。统筹利用好各种传播渠道，发挥传统媒体权威性强，新兴传播渠道形式活泼、覆盖面广的优势，开展线上线下相结合的科普，确保“科普不掉线”。

当前，疫情防控形势持续向好，但形势依然复杂。继续拓展向好势头，仍要坚持向科学要答案。科普工作也要及时跟上，防疫知识走进千家万户，将为打赢疫情防控阻击战注入更多理性力量。

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 19 版）