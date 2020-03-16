如何看待“入境隐瞒病情治疗费用自理”

据《河北日报》报道，河北唐山市新冠肺炎疫情防控领导小组办公室13日发布通知，对境外入（返）唐人员刻意隐瞒接触史、旅居史，故意谎报病情或拒不执行疫情防控措施，引起新型冠状病毒传播或者有传播危险的，依法追究其法律责任。同时，本人一旦感染新冠肺炎，所有相关治疗费用由本人承担。

最近，国内疫情防控形势不断向好，20多个省区市新增确诊病例为0，湖北省新增确诊病例也降至个位数，所以国家卫健委认为我国本轮疫情流行高峰已过，但部分省市新增确诊病例为境外输入型病例，这意味着防疫重点将转向输入型病例，而少数入境人员隐瞒病情给疫情防控发出警报。

据报道，郭某鹏出国前往疫区看球，返回后行经多地，但并未如实报告来往真实情况，这是入境人员隐瞒病情带来严重后果的典型案例。而且，这种现象并非孤例，北京警方7日通报的一起意大利输入型病例显示，患者家庭成员中也存在不如实填写出入境健康申明卡的情形。

截至目前，境外输入病例分布于多个省份，至少11人因瞒报被调查。这些人涉嫌违反《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国传染病防治法》，或将承担法律责任。但是，隐瞒病情的入境人员感染新冠肺炎后治疗费用如何承担，此前似乎还未明确规定。

由于新冠肺炎属于突发公共卫生事件，所以，有关方面早已经明确规定，国内患者的治疗费用由医保报销，个人负担部分由财政来补助。这也充分彰显出财政在公共卫生事件中的责任担当。但是，对于部分隐瞒病情的入境患者，在国内治疗费用如果由医保和财政埋单，可能会有不妥。

其一，一些患者故意隐瞒病情是明显的违法行为，医保和财政不应为违法者埋单。其二，部分患者隐瞒病情不止“造成一城不安”，如果途经多个城市可能造成“多城不安”，消除不安已增加了财政负担。其三，作为医保和财政实际出资人，也不愿意为某些隐瞒病情的人承担治疗费用。

所以，唐山出台规定隐瞒病情的入境患者治疗费用自理。这样的规定，不仅对违法人员是一种惩戒，让其付出相应的经济代价，而且对其他拟入境人员是一种警示教育，如果隐瞒病情后果很严重。

相比一些疫情严重的国家，目前我国相对安全一些。而且，我国在防控及治疗方面已经积累了不少成功经验，在这种情况下，无论是出国务工人员还是海外华侨留学生或是外籍人员，如果回来请务必如实填报身体情况。只有这样，才能为抗击境外输入疫情构筑起坚固的“城墙”。

从法律角度和防疫大局来说，唐山的做法有一定合理性，或具有参考借鉴价值。当然，唐山如此规定的最终目的并非想增加患者的成本，只是意在提醒所有入境人员请别瞒报病情。