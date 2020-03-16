孩子在家上网课 也要防沉迷

最近这段时间，来自江苏泗洪县的市民盛德（化名）一家很犯愁。原来，他卖房用来还债的40万元，被家里的“熊孩子”玩快手直播刷礼物、玩网络游戏，最后银行卡只剩下0.23元。

出于抗击疫情的需要，各地纷纷开展了网络教学，随之一些骗子就趁机盯上了上网课的中小学生，以至于不少中小学生上当受骗。据杭州市公安局富阳区分局3月11日发布的通报称，该区仅一个月内就有32名学生遭遇网络诈骗，相较去年同期的13起增长了146%，其中年龄最小的7岁，受骗金额最高有7万余元。

宅家抗疫上网课，绝不能给骗子以可乘之机。为此，公众纷纷呼吁加强对孩子的防骗教育。在线教育固然要上好“防骗课”，但更要上好防沉迷这一课。刷礼物花掉家中40万元的“熊孩子”，就是一个典型事例。

类似的情况还不止一起。四川广元一个8岁“熊孩子”用父亲手机上网课，趁家人不注意就玩起了游戏，还为游戏充值，累计刷走4000多元。重庆江北的胡先生突然发现，自己银行卡里的1万多元不见了，查看微信支付记录，看到满屏都是购买游戏点券的信息，才知道是自己12岁的孩子所为。

“熊孩子”直播刷礼物、玩网络游戏，这是一个平时就存在的问题，而大规模的在线教育则给了他们更多、更充分的机会，进而将其放大出来呈现在公众面前。尤其是一些父母不在家由祖辈监护的乡村孩子，更容易沉迷其中。刷掉40万元的几个“熊孩子”，就在奶奶眼皮底下拿到了银行卡，还搞定了密码和“刷脸”验证。

全面开展在线教学需谨防孩子借机玩游戏，在启动“停课不停学”时，有关部门就曾明确提醒过。令人遗憾的是，囿于诸多因素，防沉迷教育依然做得不尽如人意。基于居家学习的特殊情况，学校和老师除了提醒之外，很难有效发力，家长无疑要担负起更多的责任。比如，家长可以开启青少年模式，同时尽量避免让未成年人知晓第三方支付平台的支付密码，以免发生私自消费的情况。

青少年沉迷游戏，常是家庭生活、亲子互动和家庭监管缺位下的行为。如何做到防止沉迷，除了技术层面的监管之外，更需要家长对孩子施以更多关爱，多与孩子平等交流，多关心他们身心成长，多陪伴孩子参与丰富的课外活动，让他们认识游戏之外的广阔天地。堵不如疏，深入孩子的内心世界，了解他们的所思所想，引导才会有效果。

在疫情带来的漫长假期里，在线教育如何做好防沉迷教育，考验着各方面的智慧。从根本上讲，在线教育要想杜绝网游乘虚而入，关键在于端正孩子的价值观，培养提升孩子的自主学习、自主管理能力。有了正确的认知和坚定的自律精神，自然不会动辄沉迷或打赏。反之，即便严防死守，恐怕还是防不胜防。