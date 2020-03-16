入境进京人员均需集中观察14天

当前，境外输入已成为北京市疫情防控重点。在3月15日召开的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市人民政府副秘书长陈蓓介绍，境外疫情扩散蔓延呈现加速态势，为进一步防范境外疫情输入风险，从3月16日0时起，所有无症状入境进京人员，原则上均应转送至集中观察点进行14天集中观察，费用自理。有特殊情况的，经评估，可进行居家观察。

全面实施集中隔离措施

陈蓓介绍，世界卫生组织总干事谭德塞近日宣布，新冠肺炎疫情已具备全球“大流行”特征，显示疫情已进入全球广泛传播阶段。海外疫情呈现加速扩散蔓延态势，继意大利、韩国、伊朗、日本等国之后，需要特别关注西班牙、瑞典、法国、德国、荷兰、美国、英国、比利时等疫情严重国家。

“鉴于此，即日起，首都机场全部国际及港澳台地区进港航班，均停靠首都机场T3-D处置专区。实施远端管控、近端筛查、科学处置、责任交接、闭环管理。”陈蓓表示，与此同时，北京将全面实施集中隔离措施。最大限度控制传染源、切断传播途径。从3月16日0时起，所有境外进京人员，均应转送至集中观察点进行14天的隔离观察，集中观察点将配置专业医护和工作人员，定期开展健康监测，发现问题及时处理，使回国人员更安全、家人更放心。有特殊情况的，经严格评估，可进行居家观察。集中隔离观察期间，隔离人员费用需要自理。陈蓓还提出，本市对于虚报信息、隐瞒病情，造成疫情传播的人员将依法依规追究责任，并纳入信用体系。

北京地坛医院副院长吴国安介绍，该院自2月29日起至3月14日24时，累计接收机场转送医院筛查人员973人。经排查，发现确诊病例23人，平均年龄27.6岁，其中男性9例，女性14例。而3月14日当天，地坛医院共接收确诊病例4例，其中3例为西班牙输入病例，1例为意大利输入病例，男性3例，女性1例。另外，3月14日确诊的另一例泰国输入病例已由大兴区转至市级定点医院收治，该病例为女性，31岁。“截至目前，地坛医院接收的境外确诊病例均为轻型或普通型，在入境时均有发热或呼吸道症状。”吴国安表示。

严格落实《健康申明卡》填报

会上，陈蓓特别提出，依据《中华人民共和国国境检疫法》等法律法规，北京全面加强入境检验检疫工作。全部入境人员严格落实《健康申明卡》填报，实施全员、全项、电子化、可追溯信息化管理，形成全方位、全链条、全闭环的立体防控体系。

具体来说，北京海关副关长高瑞峰介绍，在疫情防控海关卫生检疫工作链条中，依法、主动、如实填报《健康申明卡》是非常重要的一环。该卡主要包括六大项，涵盖旅客基本信息、联系方式及地址、旅行史、接触史、症状及用药史和新冠病毒核酸检测史等内容。

“《健康申明卡》入境人员填写主要有两种方式：一是纸本填写，来华旅客在航班上会收到乘务员发放的《健康申明卡》，通关现场也有纸质的《健康申明卡》。二是电子申报，通过微信小程序搜索‘海关旅客指尖服务’，即可在线填写，方便不同人群的填报需求。”高瑞峰表示，填报《健康申明卡》要全面，所有项目不能漏项、缺项；要准确，一定要如实申报，如有隐瞒或虚假填报，将被依据法律追究相关责任；要清晰，填写工整，易于辨识。

高瑞峰强调，如实填报《健康申明卡》有利于早发现、早隔离、早治疗。能够帮助海关在口岸及时准确地发现有症状、有流行病学史的高风险人员，第一时间进行医学排查、转运救治，从而有效控制疫情的跨境传播；同时，该项工作有利于后续疫情防控工作。《健康申明卡》详细列明需填报的个人基本信息，包括证件号、联系方式、地址等，这些关键信息海关会及时通报给地方卫健部门，实现数据共享、联防联控，能够便于及时准确地做好后续追踪。

避免国际长途旅行

“在境外的居民做好个人防护，若接触病例或出现症状应及时在当地就诊，并接受隔离观察等措施，避免或尽量减少出行，减少外界接触，更不应进行国际长途旅行，以免造成传染病扩散。我市居民近期不要去有疫情的国家或地区旅行或旅游，旅途中的感染风险较大。”北京市疾控中心副主任庞星火表示。

根据庞星火介绍，3月14日北京报告的5例境外输入新冠肺炎病例中，包括西班牙3例、意大利1例、泰国1例，均为轻型或普通型，在定点医院进行救治。目前追踪到密切接触者228人，其中49人在北京，均已按要求进行集中隔离医学观察，目前身体无异常。

值得注意的是，根据国航产品服务部总经理、国航海外疫情防控组成员张允介绍，美国输入病例黎某一家三口3月12日乘坐国航CA988次航班时，机上4次测温未超标，曾出现对乘务员撒谎的情况。

据悉，3月12日，CA988次航班在洛杉矶旅客登机阶段，乘务员对所有旅客逐一进行了测温的排查，没有发现体温超标的旅客。航班起飞一小时之后，座位在40b的旅客找到了乘务员自述，感到憋气、乏力、脸部微麻，说自己没有同行者，登机前也未用过任何药品，但自己一周前有短暂的发烧史。乘务组为其测温是36.4℃，并调整了座位，将其安排到了客舱右后部留观隔离区。并按要求实施隔离处置程序，要求其全程佩戴口罩，指定了右后门的一个卫生间，为其单独使用。后续乘务组为这位旅客测温4次，均在37℃以下。

航班落地前两小时，也就是北京时间3月13日凌晨4时左右，40b旅客找到乘务员，陈述自己在美国任职公司有人感染，自己在美国已经发烧，并在登机前吃了退烧药，同时她说丈夫和孩子是和她一起居住，座位号是54k和54l。

乘务组立即将此情况报告机长，同时将其丈夫和孩子一同安排在了隔离区。经乘务组再次测温，一家人体温均正常，同时机组也把这个情况报告给了国航的运控中心。运控中心接到报告，立即通知相关部门启动了联防联控机制，并在飞机落地前做好了所有的准备工作。航程中乘务组按要求对全体旅客实施了2次机上测温，没有发现体温超标的旅客。

CA988航班在3月13日早上6时15分落地，北京首都机场海关检疫人员对40b旅客一家三口进行了排查。（记者 蒋梦惟 杨卉）