境外回国人员新冠肺炎就诊费用怎么算？京沪明确了

人民网北京3月15日电 日前，北京和上海两地就境外回国人员新冠肺炎诊疗费用问题作出回应。

在14日召开的北京市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，北京市人民政府副秘书长陈蓓表示，目前在新冠肺炎的诊治上，对境外回国的人员，总体上把握的是两个方面的政策：

一是参加了基本医疗保险的人员，在回国过程之中，被确诊为新冠肺炎病例和疑似病例的，所发生的医疗费用，按照基本医疗保险的相关规定，报销以后再实施财政的补助。个人不需要负担相关费用。

二是对未参加基本医疗保险的人员，在回国入境过程之中被确诊为输入型的新冠肺炎病例或疑似病例的，所发生的医疗费用，原则上由患者个人负担。参加了商业保险的人员，可以按照商业保险的合同规定支付相应的费用。

陈蓓表示，经认定的困难人员，所发生的医疗费用，按照传染病防治法等法律法规的相关规定，给予医疗救助。下一步北京市还将与国家的相关政策做好进一步的对接。

上海市卫生健康委新闻发言人郑锦15日在新闻发布会上表示，针对大家关心的境外回国人员新冠肺炎输入病例医疗费用支付问题，经向相关部门问询，现将有关政策明确如下：

一是境外回国人员输入病例中参加基本医疗保险的人员，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付医疗费用后，个人负担部分财政给予补助。

二是境外回国人员输入病例中未参加基本医疗保险的人员，医疗费用原则上由患者个人负担。参加了商业健康保险的人员，由商业保险公司按合同支付。

对境外回国人员输入病例中未参加基本医疗保险、确有困难的人员，经认定符合条件的，可按照法律法规给予医疗救助。下一步，上海将与国家政策做好衔接。