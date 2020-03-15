广东一批援鄂“白衣战士”火线入编

针对驰援湖北医务人员中的编外人员，广东启动“绿色通道”，关爱一线医务防疫人员“暖心政策”，各地正加速落实。

14日，记者从广州市委编办获悉，为了让驰援湖北的“白衣战士”获得更好的待遇，广州第一时间启动编外医护人员“入编”工作。

广州市编制、卫生健康、人社部门，转发落实关爱援鄂医护人员“暖心政策”，按照《关于抓紧办理驰援湖北医务防疫人员考察招聘手续的通知》要求，做好广州相关工作。目前，广州的44名赴湖北医务人员已经火线入编。广州市委编办提前衔接考察招聘工作，严格落实防控疫情期间减免流程和证明资料等要求，主动与市卫生健康、人社部门对接，减少或延后提供资料，实现“秒批”入编，特事特办，速办速批，专人负责审批事项时时清。

“这真是意料之外的惊喜！”毕业于广东黄埔卫校的叶梦珠，是珠海市中西医结合医院心血管科的一名护师。作为珠海首批援助湖北医疗队的一名成员，数天前，她从一名合同聘用制人员火速“入编”。

日前，针对驰援湖北医护人员中的编外人员，珠海启动了招聘“绿色通道”，通过直接考察方式，将符合条件的人员招聘为事业单位工作人员。记者获悉，珠海援鄂医护人员中共有未入编人员27人，通过采取直接考察招聘的方式，截至目前，共26名医护人员已办理入编。剩余1名医护人员入编事宜正在落实中。

记者从中山市人力资源和社会保障局获悉，近日，针对驰援湖北医务人员中的编外人员，中山市启动了招聘“绿色通道”，通过考察招聘的方式，将符合条件的人员招聘为事业单位工作人员。截至目前，中山市驰援湖北疫情防控医疗队的15名编外医务防疫人员已顺利办理事业单位入编聘用手续。

据了解，今年2月，中山市印发了《中山市关于激励医务防疫人员在打赢疫情防控阻击战中担当作为的若干措施的通知》，提出对抗疫一线医务人员实施系列保障措施。

根据党中央关于省际对口支援湖北省除武汉以外地市新冠肺炎疫情防控工作安排，广东对口支援荆州市。龙川从县人民医院和龙川县中医院选派余美林、王煜、彭靖皎3名医务人员支援湖北荆州，其中余美林、王煜为编外人员。

根据中央、省相关文件要求，河源市龙川县人社、卫健部门近日从快从简考核，为符合相关规定的余美林、王煜两名编外医务人员，启动直接考核聘用程序，并为这两人办理了聘用手续，把对抗疫医务人员的关心关爱落到实处。（记者/冯艳丹 黄鹤林 雷海泉 曾艳春 蒋才虎）