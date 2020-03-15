一线抗疫群英谱：挺身而出 护佑健康

中部战区总医院感染科病房内，医护人员正在抢救危重病人。

王皓宇摄（影像中国）

中部战区总医院，从一开始就投入战斗、始终坚守一线，同时还派出医疗队支援地方抗疫。他们与武汉这座城市血脉相连，当新冠肺炎疫情突然而至，他们挺身而出，成为护佑人民生命健康的“护卫师”。

疫情发生后，以江晓静为代表的医院专家组建议，马上启动《呼吸道传染病防控方案》。医院党委高度重视，专题召开分析会，认真研判形势，形成共识，全力抗击疫情。

1月21日，第一批40人医疗队，紧急驰援武汉市肺科医院。当医疗队到达肺科医院时，面临的是床位不够、患者众多。

卸下物资设备，全体队员集体上阵，将普通病房用36个小时改造成ICU。医护人员想尽办法，能加一张床就加一张床，能多收一个病人就多收一个病人。在最紧张的时候，4个护理小组要负责5个护理单元，但在严峻疫情面前，没有一个人退缩。

疫情当前，中部战区总医院主动向武汉市卫健委申请成为定点收治医院，全院人员自发请战，一页页摁满红手印的请战书、一声声铿锵有力的誓言，成为最动人的颜色和声音。两天后，7个病区全部交付，可以投入使用。

一名怀孕34周的新冠肺炎危重患者经多次转院，被送到中部战区总医院。专家反复会诊，妇产科主任王晶主动请缨，各种预案和应急措施全部准备到位，经过两个小时的紧张手术，一声清脆的啼哭声缓解了外面专家们的紧张情绪。令人欣喜的是，孩子没有被感染。

为了打赢这场特殊的战役，医院发动全院力量，积极投入战斗。

全院共有6个食堂、30余名厨师，每天要准备两万份盒饭。做好的盒饭要区分不同点位打包分装，病号饭要送到病房，医护人员的饭要送到工作岗位和外住的宾馆，既要有营养，又要求保温，工作人员和志愿者送下来，有时累得自己连饭都不想吃。但是，参加服务保障的工作人员和志愿者从来没有抱怨过，他们说：“一线的医护人员都是我们的亲人和同事，我们为他们做点事，一切都值得。”

一线科室的保洁员吃住在科里，不嫌脏、不嫌累、不怕危险，一个人干着几个人的活。保洁员朱爱红因为公共交通全部停运，提着个人的一大包生活物品，凌晨5点从家里出发，步行3个小时，回到科室要求上班，她说：“我把被褥和生活用品都背来了，你们救病人，我照顾你们，直到疫情结束。”

（赵小东、覃丽萍、樊仁亮参与采写）

《 人民日报 》（ 2020年03月15日 04 版）