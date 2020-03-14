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国家卫健委：3月13日0—24时新增确诊病例11例 累计治愈出院病例65541例

2020年03月14日10:43 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月14日电（董童）国家卫生健康委于14日在官网发布的《截至3月13日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，3月13日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例，新增死亡病例13例（湖北13例），新增疑似病例17例。当日新增治愈出院病例1430例，解除医学观察的密切接触者2174人，重症病例减少410例。

情况显示，截至3月13日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例12094例（其中重症病例3610例），累计治愈出院病例65541例，累计死亡病例3189例，累计报告确诊病例80824例，现有疑似病例115例。累计追踪到密切接触者678935人，尚在医学观察的密切接触者10879人。

湖北新增确诊病例4例（武汉4例），新增治愈出院病例1390例（武汉1254例），新增死亡病例13例（武汉10例），现有确诊病例11772例（武汉11098例），其中重症病例3543例（武汉3410例）。累计治愈出院病例52943例（武汉36451例），累计死亡病例3075例（武汉2446例），累计确诊病例67790例（武汉49995例）。新增疑似病例0例（武汉0例），现有疑似病例34例（武汉30例）。

3月13日0—24时，新增报告境外输入确诊病例7例（上海4例，甘肃2例，北京1例）。截至3月13日24时，累计报告境外输入确诊病例95例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例197例：香港特别行政区137例（出院78例，死亡4例），澳门特别行政区10例（出院10例），台湾地区50例（出院20例，死亡1例）。

(责编：董童、杨迪)


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