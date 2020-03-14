湖北更新疫情风险等级 仅武汉为高风险

据了解，湖北13日再次更新市县疫情风险等级。经省疾控中心组织专家评估，截至12日24时，湖北低风险市县63个，中风险市县12个，仅武汉为高风险。

12个中风险市县为：巴东县、云梦县、恩施市、荆门市城区、钟祥市、洪湖市、十堰市城区、汉川市、京山市、黄石市城区、黄冈市城区、鄂州市城区。

63个低风险市县为：五峰县、咸丰县、来凤县、神农架林区、远安县、兴山县、鹤峰县、秭归县、宣恩县、宜都市、保康县、竹溪县、竹山县、房县、江陵县、郧西县、老河口市、建始县、利川市、通城县、长阳县、罗田县、崇阳县、枝江市、英山县、南漳县、当阳市、通山县、丹江口市、宜城市、松滋市、谷城县、嘉鱼县、石首市、沙洋县、随县、潜江市、公安县、咸宁市城区、阳新县、赤壁市、团风县、枣阳市、武穴市、大冶市、孝昌县、麻城市、监利县、黄梅县、蕲春县、浠水县、大悟县、红安县、应城市、广水市、荆州市城区、天门市、安陆市、仙桃市、宜昌市城区、襄阳市城区、随州市城区和孝感市城区。

据了解，风险等级评估依据国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制《关于科学防治精准施策分区分级做好新冠肺炎疫情防控工作的指导意见》中的风险划定标准：即以县市区为单位，无确诊病例或连续14天无新增确诊病例为低风险地区；14天内有新增确诊病例，累计确诊病例不超过50例，或累计确诊病例超过50例，14天内未发生聚集性疫情为中风险地区；累计病例超过50例，14天内有聚集性疫情发生为高风险地区。所涉市县按评估后的疫情风险从轻到重排序。12个设区的市城区风险按照其所有城区中的最高风险等级进行认定。（王贤 梁建强）