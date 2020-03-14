世卫组织：欧洲已成为新冠肺炎“大流行”的“震中”

世界卫生组织13日说，目前欧洲报告的新冠肺炎确诊和死亡病例超过中国以外其他国家和地区的总和，欧洲已成为新冠肺炎“大流行”的“震中”。

世卫组织总干事谭德塞当天在例行记者会上说，目前123个国家和地区累计向世卫组织报告超过13.2万例新冠肺炎确诊病例，死亡病例已超过5000例，“这是一个悲剧性的节点”。

他说，欧洲已成为新冠肺炎“大流行”的“震中”，其报告的确诊和死亡病例超过中国以外其他国家和地区的总和，每天报告的病例比中国疫情流行高峰时还要多。

谭德塞说，中国、韩国、新加坡以及其他国家的经验清楚地表明，积极检测和追踪接触者，加上减少社交活动和社区动员，可以预防感染并挽救生命。日本的情况也表明，“全政府”投入加上对集群感染的深入调查，是减少疫情传播的关键。

谭德塞再次强调世卫组织的四点建议：首先做好准备，每个人都必须了解新冠肺炎的征兆和症状，以及如何保护自己和他人；其次做好检测、保护和治疗，尽早发现、隔离、检测、处理每个病例，以便打破传播链；第三减少传播，隔离病人及其接触者，取消体育赛事等减少社交活动的措施有助于减少传播；第四加强创新和学习，面对新病毒，每个人都在学习，必须找到预防感染、拯救生命、减少影响的新方法，所有国家都要分享经验。

世卫组织当天还宣布与联合国基金会和瑞士慈善基金会共同发起“新冠肺炎团结响应基金”，呼吁个人和组织为全球抗疫作出贡献。筹集的资金将用于协调疫情应对工作，为医务工作者购买口罩、手套、防护服、护目镜等装备，采购诊断检测设备，加强监测，投入研发等。此前，世卫组织主要依靠各国政府支持应对疫情工作。（刘曲）